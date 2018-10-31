Ali Koç'tan futbolculara derbi ayarı: Sorumluluk alın

Başkanlık dönemindeki ilk teknik direktörü kovan Ali Koç, bundan sonraki adımlarını daha planlı atmakta kararlı. Sarı-lacivertli camiada, Galatasaray derbisi öncesi yeni hocanın kim olacağı tartışılırken, yönetim aceleci davranmıyor.

Cocu’nun imza töreninde “Gönlümden geçen başkan olduğum müddetçe, umarım ilk ve son teknik direktör anlaşmamız olur” diyen Koç, ikinci bir hayal kırıklığı yaşamak istemiyor. Panik transferi yapmamakta kararlı olan başkan, aksine en doğru tercihi yapabilmek için ince eleyip sık dokuyor. Sportif direktör Damien Comolli’nin çalışmalarını yakından takip eden Ali Koç’un, Fransız’ın hazırlayacağı liste üzerinden bir karar vereceği belirtilirken yeni teknik direktörün de yabancı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sadece camiadan değil, yönetim içinden de Ersun Yanal baskısı olmasına rağmen Ali Koç, bu isme sıcak değil.

Sorumluluk alın beyler

Başkan Ali Koç’un teknik direktör arayışı dışında uğraştığı bir diğer konusu ise takımın psikolojisi. Ankaragücü karşılaşmasının ardından oyunculara sert çıkan Koç, sonrasında ise futbolcularla özel görüşmeler gerçekleştirdi. Yaşadıkları sıkıntılı süreçten bir an önce kurtulmaları gerektiğini vurgulayan Koç kaptanlara, “Her şeyi unutun ve Galatasaray maçına odaklanın. Takımda boşluk oluşmasına izin vermeyin. Sorumluluk alın ve takımı arkadaşlarınızı derbiye en üst düzeyde motive edin” talimatı verdi. Başkan, Ayew ve Slimani’yle yaptığı birebir görüşmede ise “Sizi yıldız oyuncular olarak transfer ettik. Ama bugüne kadar beklediğimizi alamadık. Artık gerçek performansınızı gösterin” uyarısı yaptı. Bütün olumsuzluklara rağmen oyuncuların maaşlarını zamanında ödeyen Koç, takıma “Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Siz de yapın” mesajı verdi.

Herkes savaşacak

Fenerbahçe’yi derbiye hazırlayan Cocu’nun yardımcısı Erwin Koeman, futbolculara net talimatlar verdi. Yaşanan sıkıntılara vurgu yapan Hollandalı “Evet işler yolunda gitmiyor ama bunlara takılıp kalamayız. Önümüze bakmak, ileriye doğru adım atmak zorundayız. Bir ekip olarak hareket etmemiz lazım. Toplu ya da topsuz, oyunun tamamını takım olarak oynamamız şart. Herkes forması ve yanındaki arkadaşı için savaşacak” ifadesinde bulundu.

(Türkiye)