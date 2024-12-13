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Spor

Ali Koç'tan futbolculara moral desteği

Son iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve düşüşe geçen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Başakşehir maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbol takımıyla toplantı gerçekleştirdi.

DHA13 Aralık 2024 Cuma 20:05 - Güncelleme:
Ali Koç'tan futbolculara moral desteği
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbol takımıyla bir araya geldi. Başakşehir maçı öncesi takımla toplantı yapan başkan Ali Koç, futbolculara hitaben yaptığı konuşmasında birlik olmanın ve kenetlenmenin önemine vurgu yaptı. Galibiyete olan inancını dile getiren Ali Koç, futbolculara başarılar diledi.

Başkan Ali Koç konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Futbol çok dinamik, bir haftada nereden nereye geldik. Canınızı sıkmayın. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Kaybedilmiş en büyük şey moral. O moralleri de siz toplayacaksınız, iki tane galibiyet alacaksınız. Pazar günü başlayacak bu. Bir haftada nasıl biz bulutlardan yere indiysek aynı şey başkalarına da olacak. Sizlerden tek ricam birlik ve beraberlik. Şikayet mikayet yok, birlik beraberlik, takım olma zamanı. UEFA'da play-off'a kalacağız, sene sonunda da şampiyon olacağız. Olmamamız için hiç bir sebep yok. O yüzden bir birinize kenetlenin, sarılın ve motive edin"

Sarı-lacivertli ekip, 15 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Başakşehir'i konuk edecek.

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