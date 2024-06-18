Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün bayram kutlamasında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Ali Koç'un sözleri...

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

BAYRAM VE BABALAR GÜNÜ MESAJI

"Bayramınızı kutluyorum, mübarek olsun. Daha nice bayramlara inşallah buralarda kutlama yaparız. Babalar Günü'nü de atlamayalım. Baba olan herkesin Babalar Günü'nü kutluyum."

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

"Milli takım bugün çok önemli bir maça çıkıyor. Millet olarak maça çıkıyoruz. İnşallah 3 puanı alacağız ve arkasından bir sonraki tura geçeriz. Bunu yapacak kadro ve kalitemiz var. Biraz da şans olursa, bence yolumuz açık. Allah onlara şans versin. İnşallah bu akşam ikinci bir bayramı hep birlikte kutlarız"

"MUTLU OLUYORUM"

"Bugün beni mutlu eden konulardan biri ailece gelmeniz. Üzerinizde o kadar çok ürün görüyorum ki çok mutlu oluyorum. Sayenizde Fenerium rekorlar kırmaya devam ediyor. Bu sene Fenerium rekorlar kırdı."

"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜ..."

"Fenerbahçe'nin büyüklüğü ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Büyüklerimiz güzel ifade etmişler ama son 2-3 haftada bunu yaşayıp gördük. Ne gördük? Fenerbahçe bir hoca getirir, günlerce o konuşulur. Kimse şampiyonluk konuşmaz. Fenerbahçe seçime girer, siyasi seçimlerden daha fazla konuşulur. İki başkan adayı televizyona çıkar, görülmemiş reytinge ulaşılır."

GALATASARAY'A OLAY SÖZLER

"Fenerbahçe, böyle büyük bir camia. Ligler biter, kulüpler, yöneticiler işlerine bakarlar, yeni sezon planlanmasına bakarlar. Sakin bir döneme girmiş oluruz ama bir rakibimiz var ki patolojik vaka başkanı ve hocası, her konuştuklarında Fenerbahçe'yi dillerinden düşürmezler."

"SÜREKLİ BİZDEN BAHSEDİYORLAR"

"Her konuşmada bizden bahsediyorlar. Fenerbahçe'nin büyüklüğü, böyle bir büyüklük. Bunun kıymetini camia olarak bilmiyoruz. Birbirimize harcayacağımızı enerjiyi, bu büyük kulübü müdaafa etmeye, haklarını korumaya harcayalım. Bütün enerjimizi, başkalarını ittire ittire şampiyon yapan sistemin çökmesine harcayalım. En küçük tökezlemede hocaya, futbolcumuza enerjimize yöneltmeyelim. İnşallah bu sene enerjimizi Fenerbahçe'mizin şampiyonluğuna odaklarız."

MOURINHO VE TRANSFER

"Hocamız 2-3 güne geliyor. Gittiğinden beri çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Gazetede çıkan haberlere itibar etmeyin. Hiçbir şeye itibar etmeyin, bizden haber bekleyin. Transfer piyasası daha hareketli bile değil. Biz sakin ve dingin bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bizden haber bekleyin, inanmaya devam edin."