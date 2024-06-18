İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2024 Salı / 12 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6336
  • EURO
    35,0415
  • ALTIN
    2428.84
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ali Koç'tan Galatasaray için olay açıklama! ''Fenerbahçe'yi dillerinden düşürmüyorlar''
Spor

Ali Koç'tan Galatasaray için olay açıklama! ''Fenerbahçe'yi dillerinden düşürmüyorlar''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün bayram kutlamasında açıklamalarda bulundu. Herkesin bayramını kutlayan Ali Koç daha sonra sözü ezeli rakibi Galatasaray'a getirdi ve 'Sakin bir döneme girmiş oluruz ama bir rakibimiz var ki patolojik vaka başkanı ve hocası, her konuştuklarında Fenerbahçe'yi dillerinden düşürmezler.' dedi. İşte detaylar...

18 Haziran 2024 Salı 15:47 - Güncelleme:
Ali Koç'tan Galatasaray için olay açıklama! ''Fenerbahçe'yi dillerinden düşürmüyorlar''
ABONE OL

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün bayram kutlamasında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Ali Koç'un sözleri...

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

BAYRAM VE BABALAR GÜNÜ MESAJI

"Bayramınızı kutluyorum, mübarek olsun. Daha nice bayramlara inşallah buralarda kutlama yaparız. Babalar Günü'nü de atlamayalım. Baba olan herkesin Babalar Günü'nü kutluyum."

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

"Milli takım bugün çok önemli bir maça çıkıyor. Millet olarak maça çıkıyoruz. İnşallah 3 puanı alacağız ve arkasından bir sonraki tura geçeriz. Bunu yapacak kadro ve kalitemiz var. Biraz da şans olursa, bence yolumuz açık. Allah onlara şans versin. İnşallah bu akşam ikinci bir bayramı hep birlikte kutlarız"

"MUTLU OLUYORUM"

"Bugün beni mutlu eden konulardan biri ailece gelmeniz. Üzerinizde o kadar çok ürün görüyorum ki çok mutlu oluyorum. Sayenizde Fenerium rekorlar kırmaya devam ediyor. Bu sene Fenerium rekorlar kırdı."

"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜ..."

"Fenerbahçe'nin büyüklüğü ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Büyüklerimiz güzel ifade etmişler ama son 2-3 haftada bunu yaşayıp gördük. Ne gördük? Fenerbahçe bir hoca getirir, günlerce o konuşulur. Kimse şampiyonluk konuşmaz. Fenerbahçe seçime girer, siyasi seçimlerden daha fazla konuşulur. İki başkan adayı televizyona çıkar, görülmemiş reytinge ulaşılır."

GALATASARAY'A OLAY SÖZLER

"Fenerbahçe, böyle büyük bir camia. Ligler biter, kulüpler, yöneticiler işlerine bakarlar, yeni sezon planlanmasına bakarlar. Sakin bir döneme girmiş oluruz ama bir rakibimiz var ki patolojik vaka başkanı ve hocası, her konuştuklarında Fenerbahçe'yi dillerinden düşürmezler."

"SÜREKLİ BİZDEN BAHSEDİYORLAR"

"Her konuşmada bizden bahsediyorlar. Fenerbahçe'nin büyüklüğü, böyle bir büyüklük. Bunun kıymetini camia olarak bilmiyoruz. Birbirimize harcayacağımızı enerjiyi, bu büyük kulübü müdaafa etmeye, haklarını korumaya harcayalım. Bütün enerjimizi, başkalarını ittire ittire şampiyon yapan sistemin çökmesine harcayalım. En küçük tökezlemede hocaya, futbolcumuza enerjimize yöneltmeyelim. İnşallah bu sene enerjimizi Fenerbahçe'mizin şampiyonluğuna odaklarız."

MOURINHO VE TRANSFER

"Hocamız 2-3 güne geliyor. Gittiğinden beri çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Gazetede çıkan haberlere itibar etmeyin. Hiçbir şeye itibar etmeyin, bizden haber bekleyin. Transfer piyasası daha hareketli bile değil. Biz sakin ve dingin bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bizden haber bekleyin, inanmaya devam edin."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.