Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün Yüksel Divan Kurulu Nisan Ayı Olağan Toplantısında konuşuyor...

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"BU İŞİN DİBİNE İNECEĞİZ"

"Bu kulübü hiç kimse bitiremez. Terör örgütleri de bitiremez, başka hiç kimse de bitiremez. İçiniz rahat olsun. Biz bu işin (Fenerbahçe otobüsüne yapılan silahlı saldırı) dibine ineceğiz."

"ATATÜRK STADI" OYLAMASI

"Stadyumun isminin 'Atatürk Stadı' olması konusunda mali genel kurulda bir oylama yapacağız. Böyle bir zorunluluğumuz yok ancak doğru uygulamanın bu olduğunu düşündük."

AZİZ YILDIRIM'A ÖZEL TEŞEKKÜR

"Özel bir teşekkürü Aziz Yıldırım'a yapmak istiyorum. Onun başkanlığı döneminde basketbolda çıtayı yükselttik. Biz de onu devam ettirdik. Bu nedenle Aziz Yıldırım'a özel bir parantez açmak istedim"

"HAFIZALARDAN SİLİNMEYEN İKİ MAÇ"

"Çalınan puanların yanında çalınmaya çalışılan puanlar bizi ziyadesiyle endişelendirdi. Hafızalardan silinmeyen iki maç var; birisi 'ofsaytımsı' maçı, diğer Adana Demirspor ile oynadığımız maç. Bir maçta bir sürü tartışmalı pozisyon var"

"TALİMAT MI ALDINIZ?"

"TFF'ye gidip, 'Sayın başkan, biz iyi niyetten şüphelenmeye başladık. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayın diye bir talimat mı aldınız?' dedik."

"MALUM KULÜBÜN BAŞKANINA SESLENİYORUM"

"Biz her branşın federasyonlarıyla görüşüyoruz. Malum kulübün başkanına sesleniyorum; biz randevu alarak gittik, siz randevu almadan, eski bürokrat olan içerideki köstebeğinizle konuşarak gittiniz. Biz gittik diye siz de gittiyseniz yazık. Oradaki köstebek sabahtan akşama kadar çalışıyor. Biz onları futbolu yönetmeleri için seçtik, bir kulübün menfaatlerini korusun diye seçmedik. TFF oradaki köstebeğe dikkat etsin."

"NE VARSA AÇIKLAYIN"



"Bugün TFF, 'Ne var kardeşim elinde belge, çıkar' diyebilse ve arkasında durabilse. 'Elimizde belge var' diyorsunuz, geçmişte de gördük bu filmi. Açıklayın ya ne varsa. Er meydanına çağırınca gelmiyorsunuz. Ne varsa açıklayın kardeşim."

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Beşiktaş'ın dün yaptığı bir açıklama var, bizimle alakalı bir kısım da var ancak onu anlamadım. Gidin bir okuyun, kaleme alan kişi ne güzel özetlemiş mevcut durumu."

"ÖRGÜTLE VERDİĞİMİZ SAVAŞ, GURUR KAYNAĞIMIZDIR"



"Bizim örgütle verdiğimiz savaş, gurur kaynağımızdır. Sizinki ise şampiyonluk vesilesidir. Şampiyonluk posterlerini revize etmeyi Allah kimseye nasip etmesin. Siz her dönemin güçleriyle kol kola olmayı çok iyi bilen bir yapısınız."

"'TALİMAT MI ALDINIZ?' DEDİK."



"TFF'ye gidip 'Sayın başkan, biz iyi niyetten şüphelenmeye başladık. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayın diye bir talimat mı aldınız?' dedik."