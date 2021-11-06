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Spor

Ali Koç'tan konuşmama protestosu!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, divan üyelerinin kendileri ve Vefa Küçük hakkındaki olumsuz eleştirileri ile karşılıklı atışmalar üzerine tepki olarak konuşmama kararı aldı. Ali Koç, 'Soruları cevaplamayı düşünüyordum ama konuşacaklarımı da konuşmamaya karar verdim' dedi.

AA6 Kasım 2021 Cumartesi 16:07 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 16:07
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, divan üyelerinin kendileri ve Vefa Küçük hakkındaki olumsuz eleştirileri ile karşılıklı atışmalar üzerine tepki olarak konuşmama kararı aldı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamada bulunan Koç, üyelerin yarısının salondan ayrıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"5 saat olmak üzere buradayız. Yönetim kurulumuzun yüzde 80'i burada. Bazılarının sportif görevleri var, bazıları gelemedi. Kulübümüzün profesyonel kadrolarının hepsi burada. 5 saattir burada toplandık. Üyelerin yarısı salondan ayrılmış vaziyette. 3 saattir de ilgiyle konuşmacıları izliyorum. Ahmet Bey ve Zafer Bey gibi insanlara çok cevabım var. Soruları cevaplamayı düşünüyordum. Ama konuşacaklarımı da konuşmamaya karar verdim. Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Bunlar bizim için çok kıymetli."

Ali Koç'un kısa konuşmasıyla verdiği tepkinin ardından üyelerin çoğunluğu ayağa kalkarak Başkanı alkışladı.

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