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Spor

Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

3 Ekim 2021 Pazar 19:47 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 19:47
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa maçının ardından teknik direktör Vitor Pereira ile Mesut Özil arasında sorun olduğuna yönelik iddialar hakkında açıklama yaptı.

Bu tip söylentilere tepki gösteren Ali Koç "Fenerbahçe'nin büyüklüğü mü diyeyim, konumu mu diyeyim. Sürekli bizde kaos yaratılmaya çalışılıyor. Hocanın en büyük hayali, Mesut Özil'in liderliğinde perşembe maça çıkmaktı. Mesut'un en büyük hayali, Avrupa'da bu formayla maça çıkmaktı. Maçtan 2 gün önce Pelkas da hastaydı. O yetişti. Mesut yetişemedi." ifadelerini kullandı.

Ali Koç ayrıca "Mesut Özil çok büyük Fenerbahçeli. Mesut Özil buraya Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldi. Mesut bizim kaptanımızdır." dedi.

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