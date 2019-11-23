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Ali Koç'tan Obradovic'e 2+1 yıllık sözleşme teklifi

Sezon sonunda F.Bahçe Beko ile sözleşmesi sona erecek olan 59 yaşındaki efsane koçla anlaşma sağlandı. Obradovic’in 2+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Sırp başantrenör her sezon için ise 3 milyon euro ücret alacak.

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AKŞAM | ORÇUN ÖZATEŞ

KARİYERİNDE 9 Euroleague şampiyonluğu bulunan ve Avrupa’nın en iyi koçu olarak kabul edilen Zeljko Obradovic’in Fenerbahçe’deki geleceği ilk kez tartışılmaya başlandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, takımın kötü gidişatına rağmen 59 yaşındaki deneyimli koça olan desteklerini tereddütsüz sürdürüyor. Sarı-Lacivertli idareciler sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sırp çalıştırıcı ile 2+1 yıllık bir anlaşma sağladı. Basketbol takımının yoğun maç programının ardından imza töreninin basın karşısında gerçekleştirileceği öğrenildi.
 
BEŞ YIL ÜST ÜSTE FİNAL-FOUR
 
Bir çok Avrupa takımının gözdesi olan Obradovic, yeni sözleşme ile birlikte yıllık 3 milyon euro garanti ücret alacak. Takımdan bazı isimlerin gönderilmesi ve yeni transferlerin yapılması da gündemde. Bu konuda çalışmalar başladı. Türkiye’ye 2013 yılında gelen Sırp başantrenör, SarıLacivertliler’in başında 4 lig şampiyonluğu, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Türkiye Kupası kazandı. Kanarya’yı 5 yıl üst üste Final-Four’a taşıyarak Türk basketbolunda standartları değiştiren Obradovic, takımının başında 2017 yılında Euroleague şampiyonluğuna uzanmıştı.
 
KÜFÜR ETTİ, SONRA ÖZÜR DİLEDİ
 
Zeljko Obradoviç, THY Euroleague’deki CSKA Moskova mücadelesinde oyuncularına küfür etmesi nedeniyle eleştirilmişti. 59 yaşındaki başantrenör, Barcelona ile oynanan karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde aldığı mola sırasında oyuncularına bu kez, “Sizinle böyle konuştuğum için çok özür dilerim. Lütfen rica etsem, biraz savunma yapabilir misiniz!” şeklinde seslendi. F.Bahçe taraftarı küfür olayından sonra Obradovic’le sözleşme uzatılması için kampanya başlatmış, Başkan ve yönetim de tam kadro Tofaş deplasmanına gitmişti.

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