Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçimli olağan genel kurulunda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'nin Fatih Terim'e ödediği tazminatla ilgili olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un sözleri:

“SORUMLU TFF”

"UEFA temsilcisi tesislerimizden bahsetti. Gönül isterdi ki Türkiye'nin altyapı başarısından, uluslararası başarılarından bahsetsin ancak tesislerden bahsetti. Burada çok güzel bir video izledik ama bu izlediğimiz videolardaki tesislerden daha önemli şeylere ihtiyacımız var. Durumumuz iyi değil. Avrupa'nın en yaşlı kadroları bizde. Çok yüksek paralar ödüyoruz. Başkanın dediği gibi deniz bitti. Sanıyorum devletimiz de yardımcı olacak. UEFA bize haziran sonuna kadar süre verdi. En az genç oyunculara süre veren ligiz. Ama en güzel stadyumlara sahip olan ülkeyiz bakanımızın da dediği gibi. Hepimiz sorumluyuz. Bunun bir numaralı sorumlusu TFF'dir.

"ACİL SORUNLAR VAR"

Nihat Bey'le yaptığımız özel toplantılarda da konuştuk. Bizim ve Trabzonspor'un Avrupa için bir görüşmesi olacak. İnşallah bu görüşmelerden olumlu sonuç alabiliriz. Adil rekabet ortamının sağlanması için bu Federasyonu son şans olarak görüyorum. Altyapı gelişimi için, hakem gelişimi için, kulüplerin gelişimi için neler yapılabilir, bunları konuştuk. Türk futbolunun acil sorunları var. Mali açıdan zor durumdayız. Yöneticiler de kurullarda iyi yönetemedi. Bu durumdan hepimiz sorumluyuz.

FATİH TERİM İÇİN AÇIKLAMA

Eski milli takım antrenörüyle yollar ayrıldı. Federasyon tazminat ödedi. Bu tazminat tüm kulüplerin parasıdır. İş kanunları tazminat ödememe hakkı verirken neden federasyonumuz tazminat ödemek zorunda kaldı?

"NİHAT BEY'İN EMRİNDEYİZ"

Bugün Türk futbolunda başarı için kurullarda ne kadar gücümüz olduğu soruluyor. Kurulların belli bir standart içerisinde değil, kimin gücü çok çıkıyorsa o daha iyidir anlamına geliyor. Neden kendimizi daha iyi yapmak için lobi kurmaya ihtiyacımız var? Dünya futbolu koşar adımla büyümekte. Bugün Avrupa'da 3-4 sene sonra her şeyi değiştirecek Avrupa kupalarının formatları konuşuluyor. Bizim Federasyonumuz bu konuların ne kadar içinde? Biz hala VAR, hakem, yönetim kavgası ediyoruz. Liyakat üzerine kurulu bir sistemin gündeme gelmesi lazım. Eş dost ahbap ilişkilerinin olmadığı bir sisteme geçmemiz gerekiyor. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Fenerbahçe olarak bu seçimlerin özelinde bir kişiyi dahi yönetime önermedik. Zihniyet değişmeli dedik. Mevcut zihniyet devam edecekse biz seçimlere katılmayacağız dedik. Nihat Bey ve ekibine başarılar diliyorum. Nihat Özdemir'e hayırlı olsun diyoruz. Fenerbahçe olarak yanınızdayız ve bir adım daha öne gidiyorum, emrinizdeyiz diyorum.”

(Sporx)