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Spor

Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Play-off ve yabancı sayısı için konuştu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ali Koç, play-off ve yabancı oyuncu sayısı tartışmaları ile ilgili de konuştu. İşte Koç'un açıklamaları...

29 Mart 2023 Çarşamba 18:40 - Güncelleme:
Ali Koç'tan önemli açıklamalar! Play-off ve yabancı sayısı için konuştu
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Kulüpler Birliği Toplantısı'nda Süper Lig'de bu sezon Play-Off oynanıp oynanmayacağı konusunun konuşulup, konuşulmadığı merak edilirken, resmi açıklama geldi.

"PLAY-OFF NE KADAR GERÇEKÇİ!"

Ali Koç toplantının ardından yaptığı açıklamada "Play-Off konusu basında gündeme geliyor. Burada etraflıca tartışma olmadı. Sezonun 3'te 2'sinin bittiği bir ortamda radikal bir değişikliğe gitmek ne kadar gerçekçi tam emin değilim." dedi.

"YABANCI SAYISI İÇİN 5 YILLIK PLAN"

Gelecek sezon yabancı sayısının kaç olacağıyla ilgili soruyu yanıtlayan Ali Koç "17 Nisan'da muhtelif konularda bir istişare toplantımız olacak. Yabancı kuralında bizim arzumuz, bu son transfer penceresinde bu konunun netlik kazanması, 5 yıl boyunca uygulanması, biz de ona göre planlarımızı yapalım. Bizim gibi diğer kulüpler de önümüzdeki sezonun yapıyorlardır. Pek çok kulüpte sözleşmesi bitmiş oyuncular var. Görünen o ki, önümüzdeki sezona uygulanabilecek somut bir model yok. Bizim acelemiz yok. Bununla ilgili bir çalıştay yaptık, federasyona görüşlerimizi ilettik. Federasyon bir çalışma yaptı, bize sunacak. O çalışmalar çerçevesinde 2024-2025 sezonu olarak tahmin ediyorum, nasıl 5 yıllık planlama kararlaştırıp uygulanacak." ifadelerini kullandı.

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