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Spor

Ali Koç'tan şampiyonluk açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Adana'da gençlerle bir araya geldiği programda, 'Bu yıl bizim şampiyonluğumuz olacak' dedi.

IHA29 Kasım 2022 Salı 17:23 - Güncelleme:
Ali Koç'tan şampiyonluk açıklaması
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Yüreğir Belediyesi'nin "Gelecek Sizsiniz' konulu konferansının konuğu ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç oldu. Programda çevredeki liselerden gelen öğrencilerle sohbet eden Acun Ilıcalı ve Ali Koç kendilerine yöneltilen soruları da cevapladı. Ilıcalı, top olmadığı için futbol ve voleybol gibi sporları oynamayan bir okulun öğrencilerine 50 top bağışlayacağını söyledi.

Başkan Koç bir gencin, 'Şampiyonluk ne zaman?' diye soru yöneltmesi üzerine, "Allah izin verirse inşallah bu yıl bizim şampiyonluğumuz olacak" diye yanıt verdi.

Başkan Koç, bir öğrencinin Fenerbahçe'nin kadın kürek takımıyla ilgili sorusu üzerine Adana'nın kürek sporundaki başarısına değinerek, "Adana'dan transfer yaptık. Kadın kürekçilerimizin çoğu buradan geldi. Bana bu proje anlatıldığı zaman çok anlayamamıştım. Ama şuan çok heyecan duyuyorum. Adana'dan tam 5 sporcu transfer ettik" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Ilıcalı ve Koç'a hediye olarak tablo takdim etti. Programın ardından yoğun ilgiyle karşılaşan Acun Ilıcalı ve Ali Koç, gençlerle bol bol fotoğraf çektirdi.

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