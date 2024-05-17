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Spor

Ali Koç'tan seçim açıklaması! İmzaları teslim etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkan adaylığı başvurusu için tüzükte koşul sunulan imzaların Yüksek Divan Kurulu'na teslim edildiğini açıkladı.

17 Mayıs 2024 Cuma 19:00 - Güncelleme:
Ali Koç'tan seçim açıklaması! İmzaları teslim etti
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8-9 Haziran 2024 tarihinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkan adaylığı başvurusu için tüzükte koşul sunulan imzaların Yüksek Divan Kurulu'na teslim edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"8-9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek Olağan Seçimli Genel Kurulumuzda, Başkan adaylığı başvurusu için tüzüğümüzde koşul sunulan imzalar, bugün itibariyle Yüksek Divan Kurulu Başkanlığımıza teslim edilmiştir.

Yüksek katılımla gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz Olağan Seçimli Genel Kurulumuzun, 2018 yılından itibaren güçlenen Fenerbahçe demokrasisine yakışır bir şekilde hayata geçmesini; seçim sonuçlarının şimdiden camiamıza hayırlı olmasını dilerim."

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