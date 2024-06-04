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  • Ali Koç'tan seçim öncesi çarpıcı açıklamalar! ''Seçilirsem onunla çalışmayacağım''
Spor

Ali Koç'tan seçim öncesi çarpıcı açıklamalar! ''Seçilirsem onunla çalışmayacağım''

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 9 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde konuştu. Koç, seçilmesi halinde divan başkanı Şekip Mosturoğlu ile çalışmayacağını söyledi.

4 Haziran 2024 Salı 23:38 - Güncelleme:
Ali Koç'tan seçim öncesi çarpıcı açıklamalar! ''Seçilirsem onunla çalışmayacağım''
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Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı olan Ali Koç, pazar günü yapılacak seçim öncesi açıklamalarda bulundu.

"FITRATIMIZDA BU YOK"

"Mourinho'nun imza töreninde aleyhinize tezahürat yapanları affedecek misiniz?"

"Affetmek için cezalandırmak gerekir. Bizim öyle bir tarzımız yok. Benim için beni destekleyen iyi Fenerbahçeli, beni desteklemeyen kötü Fenerbahçeli gibi bir durum yok. Kim ne tezahürat yapmış git kameradan bak falan. Bizim fıtratımızda böyle şeyler yok."

"TFF'Yİ İBRA ETMEYECEĞİZ"

"TFF'nin seçime gidip gitmeme gibi bir durumu yok. Seçime gidecekler. TFF Başkanını aday olsa da olmasa da ibra etmeyeceğiz."

"AZİZ BEY'İN ELİNİ KALDIRACAĞIM"

"6 sene hiçbir desteğini görmememize rağmen pazar akşamı sonuç ne olursa olsun Aziz Bey'in elini kaldıracağım."

"10 YILLIK HASRET BİTECEK"

"Gelecek sezon, 10 yıllık hasreti gidereceğimiz bir sezon olacak."

"SEÇİLİRSEK ONUNLA ÇALIŞMAYACAĞIZ"

"Fenerbahçe Spor Kulübü Divan Başkanı, üyelerimizi arayarak Aziz Yıldırım lehine oy istiyor. Ben bunu kabul de etmiyorum tasvip de etmiyorum. Seçildiğimiz taktirde kendisi ile çalışmayacağımızı beyan ediyorum."

"ERKENDEN STADYUMA GELİN"

"Cumartesi sabah Kongre Divan Başkanlığı için oylama yapılacak. Kongre üyelerimizi erkenden stadyumda olmaya davet ediyorum."

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