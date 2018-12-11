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Ali Koç'tan sert sözler! 'Hepiniz utanın'

Başkan Ali Koç'un, Akhisar maçı sonrası soyunma odasında sert sözler sarfettiği, en çok dikkat çeken ifadesinin ise 'utanın' olduğu öğrenildi. Başkan bazı oyuncuların Fenerbahçe'de oynamayı hak etmediğini söylediği belirlendi.

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Akhisar yenilgisi sonrası soyunma odasına inen ve yarım saatten fazla takımla konuşan Başkan Ali Koç'un sert ifadeler kullandığı öğrenildi. Koç'un futbolculara yaptığı konuşmada en çok dikkat çeken ifadelerden biri "Utanın" oldu.

Taraftarın bu kadar kötü geçen bir sezona rağmen dört bir yandan otobüslerle deplasmanlara gelip tribünleri doldurduğunu vurgulayan Koç, bazı oyuncuların bu kulüpte oynamayı hak etmediğini söyledi.

Başkan'ın konuşmada birçok futbolcu ile ilgili radikal kararlar alacağının altını çizdiği de öğrenildi. Akhisar maçı sonrası otobüsle dönme kararının ise özellikle bazı yabancı oyuncularda ciddi rahatsızlık yarattığı ve bu uygulamanın eleştirildiği ifade edildi.

BALLI DÖNÜYOR

Öte yandan yönetim, Samandıra'yı ve takımı toparlamak için sonunda harekete geçti. Bu çerçevede eski idari menajer Volkan Ballı ile görüşme gerçekleştirildi.

Daha önce 100. yıl şampiyonluğu olmak üzere birçok önemli başarıda imzası bulunan Ballı ayrıca taraftar grupları üzerinde de etkin bir isim. Onur Başar'ın yerine görev alması beklenen Ballı'nın tecrübesiyle Samandıra'ya çeki-düzen vermesi hedefleniyor.

(Milliyet)

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