31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7597
  • 6,5622
  • 261.874
  • 95.833
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ali Koç'tan şok tepki! 'Senin formanı indireceğiz'

Luigi Datome'ye ambulans verilmemesi sonrasında düzenlenen basın toplantısı nedeniyle kulübe ve Semih Özsoy'a ceza geleceğini duyunca bir hayli sinirlenen Ali Koç, 6. maç öncesinde Onan'ı arayarak maça gelmemesini istedi. Koç'un aynı zamanda bu görüşmede Ömer Onan ile köprüleri attığı, 'Salonda asılı olan formanı indireceğiz' dediği de iddia edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Anadolu Efes'in 4-3 üstünlüğü ve şampiyonluğu ile tamamlanan Basketbol Erkekler Ligi final serisi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertli kulübün eski basketbolcusu olan şimdi Türkiye Basketbol Federasyonu'nda CEO'luk yapan Ömer Onan'ı karşı karşıya getirdi.

Başkan Koç, serinin 5. maçında Datome'ye ambulans verilmemesi sonrasında düzenlenen basın toplantısı nedeniyle kulübe ve Semih Özsoy'a ceza geleceğini duyunca bir hayli sinirlendi. Koç, serinin 6. maçına kısa bir süre kala TBF CEO'su Ömer Onan'ı arayarak tepkisini dile getirdi.

ÖMER'İN YERİNE BİRSEL'İN 7 NUMARASI ASILACAK!

Bu görüşmede Koç'un, Onan'a sert ifadeler kullandığı ve salona gelmemesini söylediği belirtildi. Bu esnada salonun kapısında olan Onan'ın, Koç ile yaptığı görüşme sonrası geri döndüğü ve maçı izlemediği öğrenildi.

Ali Koç'un bu görüşmede Ömer Onan ile köprüleri attığı, "Salonda asılı olan formanı indireceğiz" dediği de iddia edildi.

Ömer Onan aktif basketbol kariyerini noktaladığında 7 numaralı forması Fenerbahçe yönetimi tarafından emekli edilmiş ve Ülker Salonu'na asılmıştı. Bu formanın yerine Ömer Onan gibi 7 numaralı formayı giyen ve geçtiğimiz günlerde basketbolu bıraktığını açıklayan kadın takımının kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen'in formasının asılacağı öğrenildi.

(Sabah)

Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titrerken görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Diyarbakır'da PKK'ya narkoterör darbesi: Tam 1 milyon 255 bin...

Diyarbakır'da PKK'ya narkoterör darbesi: Tam 1 milyon 255 bin...

Bakan müjdeyi verdi: 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz

Bakan müjdeyi verdi: 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz

DMD hastası minik Yavuz yardım bekliyor

DMD hastası minik Yavuz yardım bekliyor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield oldu

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield oldu

'Yemeği tuvalete döküp yememizi istiyorlardı'

'Yemeği tuvalete döküp yememizi istiyorlardı'

Komşudaki olayların sorumlusunu açıkladı!

Komşudaki olayların sorumlusunu açıkladı!

Karı-koca Kadıköy'ü savaş alanına çevirdi!

Karı-koca Kadıköy'ü savaş alanına çevirdi!
 

POPÜLER HABERLER

Metroda başörtülü kadına çirkin saldırı! ´Kara Fatma´ hakareti

Metroda başörtülü kadına çirkin saldırı! ´Kara Fatma´ hakareti

Kraliçe 67 yıllık yerini ona bıraktı

Kraliçe 67 yıllık yerini ona bıraktı

5 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Prim eksiği olana anında emeklilik

5 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Prim eksiği olana anında emeklilik

Aşırı limonata içenler dikkat!

Aşırı limonata içenler dikkat!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA