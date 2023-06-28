Önümüzdeki sezon için kesin olarak şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe, yeni hocası olması beklenen İsmail Kartal'a bir 'hoş geldin' hediyesi hazırladı. Sarı-Lacivertli ekibin kurmayları, dünya yıldızını kadrosuna katarak yeni hocasına ilk sürprizini yapacak.

BU KEZ ÇOK FARKLI OLACAK

İsmail Kartal'ın, yarın Hac görevinden döndükten sonra yönetimle yapacağı görüşmenin ardından Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Böylece Sarı-Lacivertliler'de 3. Kartal dönemi başlayacak Tecrübeli teknik adam için işler bu kez çok farklı olacak.

İsmail Kartal, önceki 2 döneminde de hiç transfer yapamamıştı. Bu kez istediği takviyeler gerçekleşecek. Başarılı hoca ayrıca kendi ekibini kurma konusunda da ciddi anlamda söz sahibi olması bekleniyor.

REKOR KIRMIŞTI

İsmail Kartal, Fenerbahçe ile ligde toplam 52 maça çıktı, 115 puan topladı. Kartal, 2.21 puan ortalamasıyla en az 15 maça çıkan yerli teknik adamlar arasında kulüp tarihinin en iyi istatistiğini yakaladı.

TEK TRANSFERİ RİBAS'TI

İsmail Kartal, yıllarca formasını terlettiği Fenerbahçe'ye 2010'da antrenör olarak geri dönmüştü. Aziz Yıldırım,

2013-14 sezonunda gelen şampiyonluğun ardından sürpriz bir şekilde Ersun Yanal ile yolları ayırmış, 18 Ağustos'ta Kartal, takımın yeni teknik patronu olarak açıklanmıştı. O sezonun tek transferi olan Diego Ribas, Kartal'dan önce imzayı atmıştı.

KURŞUNLANMAYA RAĞMEN...

Fenerbahçe, 4 Nisan 2015'te otobüsünün Kurşunlanması nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönmesine rağmen son

ana kadar şampiyonluğu kovalamıştı. Başarılı hoca, 2021-22 sezonunda ise Vitor Pereira'nın kovulmasının ardından 15 Ocak 2022'de yeniden göreve geldi. İsmail Kartal'ın tek isteği, orta sahaya topu ileri taşıyacak bir transfer yapılmasıydı ama bunun yerine Ozan Tufan, kiralık olarak gittiği Watford'dan geri döndürüldü. 21. haftada liderin 17 puan gerisinde 5. sıradayken takımı devralan Kartal, sezonu 2. sırada bitirdi.

EGEMEN VE SELÇUK ŞAHİN'İ İSTİYOR

62 yaşındaki teknik adamın, yarın Hac görevinden dönüp yönetim ile yapacağı görüşmenin ardından Fenerbahçe'deki 3. döneminin başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bu kez işler çok daha farklı olacak. İlk iki döneminde bir transfer bile yaptıramayan Kartal'ın takviye talepleri büyük ölçüde yerine getirilecek. Tecrübeli çalıştırıcının bu konuyla ilgili olarak yönetime bir rapor sunacağı kaydedildi. Yönetim ayrıca İsmail Kartal'ın kendi ekibini kurmasına da yeşil ışık yakacak. Ali Koç, teknik direktör seçimi konusunda 'camiayı iyi bilen' vurgusunu yapmıştı. Kartal da bu konunun üzerinde durarak, yıllarca Fenerbahçe forması giyen ve şampiyonluklar yaşayan Egemen Korkmaz ile Selçuk Şahin'i ekibine dahil etmek istiyor. Deneyimli hocanın ilk basın toplantısında ise taraftara seslenerek, daha önce olduğu gibi yine kendisine ve oyunculara destek vermelerini talep edeceği öğrenildi.

BOMBA HEDİYE

İsmail Kartal, 2021-22 sezonunun devre arasında ve lig bitimindeki raporunda dripling yeteneği yüksek bir oyuncu gerektiğini belirtmişti. Tecrübeli teknik adamın göreve gelmesi halinde, yönetimin listesinde yer alan Renato Sanches 'hoş geldin' hediyesi olabilir!

YENİDEN GÜNDEMDE!

Tecrübeli teknik adam, 2021-22 sezonunun ara transfer döneminde, geride aldığı topu ileri taşıyabilecek, dripling yeteneği yüksek, dinamik bir '8 numara' takviyesi istemişti. İsmail Kartal, sezon sonunda hazırlayıp yönetime sunduğu raporda da bu konunun üzerinde durmuştu. Aradan geçen sürede Sarı-Lacivertliler, bu tarz bir oyuncuyu kadroya katmadı. 62 yaşındaki teknik adamın beklendiği gibi Fenerbahçe'nin yeni hocası olması durumunda, transferde önceliği dripling yeteneği yüksek orta saha oyuncusuna vermesi bekleniyor. Yönetimin transfer listesinde zaten bu tarz bir futbolcu bulunuyor: Renato Sanches...

EL-HALİFİ ONAY VERDİ

Portekizli yıldızın transferde 1 numaralı hedef haline gelmesi bekleniyor. Ali Koç, Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelen PSG'nin sahibi Nasır el-Halifi ile yediği yemekte Sanches'e olan ilgilerinden bahsetmişti. El-Halifi'nin yeşil ışık yaktığı yıldız futbolcunun menajeriyle görüşmelerin başlaması bekleniyor. Renato Sanches, Fenerbahçe Yönetimi'nin İsmail Kartal'a 'hoş geldin' hediyesi olabilir.