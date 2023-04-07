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Spor

Ali Koç'tan ters köşe! Fenerbahçe'den Jorge Jesus hamlesi

Fenerbahçe'de oynattığı oyun, oyuncu tercihleri ve derbi mağlubiyetlerinin ardından Jorge Jesus'a tepki yağdı. Tüm yaşananların ardından teknik direktör Jorge Jesus ile bir araya gelen Ali Koç deneyimli çalıştırıcıya 2 yıllık sözleşme teklif etti.

7 Nisan 2023 Cuma 17:45 - Güncelleme:
Ali Koç'tan ters köşe! Fenerbahçe'den Jorge Jesus hamlesi
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Kadıköy'deki derbi mağlubiyeti ile büyük bir yara aldı. Beşiktaş maçı sonrası teknik direktör Jorge Jesus ile yollar ayrılacak yönünde haberler çıkarken, başkan Ali Koç sürpriz bir hamle yaptı. Haberin tüm detayları burada...

ALİ KOÇ SAMANDIRA'YA GİTTİ!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, idman öncesinde teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Takıma ve teknik ekibe desteklerini ileten başkan Ali Koç, antrenmanın da bir bölümünü takip etti.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI!

Fenerbahçe, geleceği tartışma konusu olan, başta Brezilya Milli Takımı olmak üzere birçok takımdan teklifler alan Jorge Jesus ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başladı.

JESUS'A İKİ YILLIK KONTRAT

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile bir araya geldi. Deneyimli hoca ile 2 yıllık sözleşme üzerinde görüşme yapıldı.

HER FIRSATTA "MAYIS AYINA KADAR BURADAYIM" DEDİ

Sezon başı 1 yıllık sözleşmeye imza atan Jesus, Mayıs ayında sona erecek olan kontratının uzatılması konusunda tam karar verememiş ve her fırsatta "Mayıs ayına kadar buradayım" demişti. Portekizli, geleceği ile ilgili net bir açıklamada bulunmadı.

KOÇ TEKLİFİ İLETTİ! JESUS SICAK BAKTI

Başkan Ali Koç, Jesus ile bir görüşme yaparak 2 sene daha sözleşmesini uzatmak istediklerini resmen hocaya iletti. Bu teklife olumlu yaklaşan Jesus, "Beni en çok üzen konu taraftarlarımızın takım futbolcularımıza gösterdikleri tepkilerdir. Benfica Kulübü'nü sırf bu yüzden bıraktım" dedi.

"TARAFTAR TAKIMA ZARAR VERİYOR"

Jorge Jesus, "Belli bir kesim taraftarlarımız tepkiler göstererek takımımıza zarar vermeye başlamıştır. Bu konunun acilen çözülmesi gerekir. Aksi durumda burada durmam mümkün olamaz" şeklinde açıklama yaptı.

KOÇ'TAN JESUS'A DEV BÜTÇE

Taraflar önümüzdeki günlerde bir araya gelecekler. Başkan Ali Koç, yeni sezon yapılanması için Jesus'a dev bir bütçe ve takıma istediği isimlerin alınma garantisini de verdi.

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