Ali Koç'tan Trabzonspor maçı açıklaması: Umarım maç sonu hakem konuşulmaz

6 Mart 2022 Pazar 00:48 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 00:48

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İsmail Kartal'ın kızının düğününde Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"BORDEAUX MAÇININ KAHRAMANI"

"Üniversite yıllarımda Houston'da okuyordum. O dönemde Hüseyin Çakıroğlu kansere yakalandı, Houston'a geldi. Yazın İstanbul'a döndük ve İsmail Hoca ile tanıştık. Ne yazık ki Hüseyin'i kaybettik. Bordeaux maçının kahramanıdır."

"AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ"

"33-34 sene sonra İsmail Hoca ile başkan ve teknik direktör olduk. Şimdi de kızının nikah şahidiyim, aklımın ucundan geçmezdi."

"İNŞALLAH BİR HEDİYE VERİRİZ"

"İnşallah pazar akşamı damada ve ve geline, alacağımız galibiyetle güzel bir düğün hediyesi veririz."

"UMARIM HAKEM KONUŞULMAZ"

"Kişilerle ilgili yorum yapmadım. Asla TFF'yi arayıp, hakem istemedim. İnşallah maça atanan ismin, hakem şansı yanında olur. Umarım maç sonu hakem konuşulmaz."

"TARAFTAR KADIKÖY OLDUĞUNU HATIRLATIR"

"Fenerbahçe taraftarı, rakibe Kadıköy'de olduğunu hatırlatır. İnşallah böyle olur. İnşallah diyorum çünkü son dönemde farklı oluyor. Herkes tepki koyabilir ama bu maçın ilk yarısında, maç 0-0'iken, 2-1 gerideyken olmamalı"

"FUTBOLCULAR ETKİLENİYOR"

"Futbolcular bundan etkileniyor. Top almaktan bile çekiniyorlar. İnşallah Fenerbahçe'ye ne kadar itici güç olabileceklerini gösterebilirler."

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Devrim Zengi: "İyi teknik direktör, 4-5 oyuncu alacaksınız diye düşünüyorum."

Ali Koç: "Senin yorumun, sana kalsın. Konuşmuyorum. Herkes eteğindeki taşları döksün. Zor günlerde kimin nerede olduğunu görmek istiyorum. İyi de bir tecrübe oluyor. Neler olacağını göreceğiz."

"HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL ETMİYORUM"

"Çubukluyu temsil eden insanların, rakiple mücadele ettiği anlarda futbolcularımızı yuhalamak, ıslıklamak, takımı ıslıklamayı hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bu düşüncem de hiçbir zaman değişmeyecektir. Taraftar bu kulübün sahibidir. Ancak bu şekilde davranmamalılar."