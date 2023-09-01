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Spor

Ali Koç'tan transfer açıklaması ''6 numara transferi düşünüyoruz''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kuralarının çekilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, transfer ile ilgili olarak da 'Sağlam bir 6 numara lazım, defansif bir 6 numara. Bakalım ne göreceğiz.' ifadelerini kullandı.

1 Eylül 2023 Cuma 21:15 - Güncelleme:
Ali Koç'tan transfer açıklaması ''6 numara transferi düşünüyoruz''
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile eşleşmesinin ardından kulüp başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a açıklama yapan Başkan Ali Koç, "Bu seneki 1 numaralı motivasyonumuz, ülkemizi ilk 10'da tutmak çok önemli. Bunu yapacak gücümüz olduğunu düşünüyorum. 3 takımız. Geçen sene 20'inci başladık Avrupa'da, sezon sonunda 12'ye kadar geldik. Bu senenin başında 9'a geldik. 8, 9, en kötü 10 bitirmemiz lazım. Çeyrek, yarı final görürsek her şey olabilir." dedi.

"6 NUMARA İHTİYACIMIZ VAR"

Transfer çalışmaları hakkında konuşan Koç, "Bu sene transferde son 5 senenin en doğru tercihlerini yaptık diyebiliriz. Bir 6 numara eksiğimiz var. Önümüzdeki 2 gün içerisinde bitirebilirsek Avrupa'ya yazdırırız, bitiremezsek de bir 15 günümüz var. Avrupa'da oynayamaz belki ama bize gerçek, sağlam bir 6 numara lazım, defansif bir 6 numara. Bakalım ne göreceğiz." sözlerini sarf etti.

"İYİ BİR KURA ÇEKTİK"

Fanatik'e konuşan Ali Koç, "İyi bir kura çektiğimizi düşünüyorum. Beşiktaş'ın bize göre kurası biraz daha zor gözüküyor. Umarım tüm takımlarımız gruplarından çıkar." ifadelerini kullandı.

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