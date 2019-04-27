Ali Koç'tan transfer açıklaması

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

"Burada en son sizle şubat ayında buluştuğumuzda tarihin en kötü ilk devresini geçirdiğimizi ifade etmiştim. Tüm sorumluluğun bizde olduğunu söylemiştim. İkinci yarının daha iyi geçecceğini ve 5 de nokta atışı transfer yaptığımızı söylemiştim. İlk yarıya göre daha iyi bir puan topladığımızı söyleyebilirim ama bu bir anlam ifade etmiyor. Alanya maçına kadar Fenerbahçe'yi yenmek zordu ama bu maçtan sonra bunları söylüyorum. İkinci yarı için hedefimiz biraz daha rahatlayıp, gençlerimizi kullanmaktı. Tarihe kötü bir şekilde geçmek istemiyorsanız top sizde dedik. Sahamızda da bu akşam Trabzonspor'u konuk ediyoruz, umarım iyiye gidiş bu maçla birlikte başlar."

'POZİSYONLAR BELİRLENDİ'

"Önemli olan önümüzdeki sezonun daha iyi yapılması ve mücadeleci bir takımı önümüzdeki aylarda kurmak. Bunun için görüşmeler yapılıyor, pozisyonlar belirlendi. Hocamızın tercihi doğrusunda iki-üç pozisyonda oynayabilecek oyuncular belirlendi. Tabii bu konuda önümüzdeki en büyük engel finansal fair play."

FİNAL FOUR AÇIKLAMASI

"Erkek basketbolda bir kez daha Final Four'dayız, üst üste 5. kez Final Four'a giden 2. takımız. Zor bir Zalgiris deplasmanından geldik. Ciddi sakatlıklarımız da oldu. Her şeye rağmen Obradovic şapkadan tavşan çıkarmaya devam ediyor. Umarım İspanya'dan kupayı getiririz ama Efes'i de tebrik etmek istiyorum. Umarım, ilk kez iki Türk takımı Final Four'da yer alır. Üç oyuncumuzla kontrat yeniledik. Bunun da çok büyük maliyeti var. Ama biz bunu sağlamak zorundayız. Ne olursa olsun Fenerbahçe basketbolunun başarısından geri adım atma lüksümüz yok. Erkek basketboldaki açığımız aşağı yukarı futboldakinin yarısına eşit değerde."