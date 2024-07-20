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Spor

Ali Koç'tan transfer açıklaması! ''Mourinho 'Bana çok iyi oyuncu' getirdin' dedi''

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlendiği '19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü' gecesine katıldı. Başkan Koç, takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu.

20 Temmuz 2024 Cumartesi 01:29 - Güncelleme:
Ali Koç'tan transfer açıklaması! ''Mourinho 'Bana çok iyi oyuncu' getirdin' dedi''
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FERDİ KALMAK ZORUNDA"

Ferdi Kadıoğlu'nun takımda kalacağını ifade eden Ali Koç, "Ferdi'yi çok isteyen var, Ferdi'yi biz daha fazla istiyoruz, Ferdi kalmak zorunda. Forvet transferini de bitirdikten sonra Ağustos'un sonuna kadar kadromuzu boşaltıp fırsat transferleri için bekleyeceğiz." sözlerini sarf etti.

MOURINHO'NUN OĞUZ AYDIN YORUMU

Jose Mourinho'nun istekleri hakkında konuşan Koç, "İki kanat, bir stoper, bir forvet... Hoca bunu istiyordu. Çağlar'ı istiyordu, bitirdik. Maximin'i bitirdik, Oğuz Aydın'ı aldık. Hocamız dün 'Bana çok iyi oyuncu' getirdin' dedi." ifadelerini kullandı.

YOUSSEF EN-NESYRI YORUMU

Başkan Koç, uzun zamandır gündemde olan Youssef En-Nesyri transferi için açıklamalarda bulundu.

Transfer hakkında açıklamalarda bulunan Ali Koç, "En-Nesyri'yi çok istiyorduk. Hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. 48 saat verdim Mario Branco'ya. Oldu, oldu. Olmadı B, C, D, E'ye gideceğiz." dedi.

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