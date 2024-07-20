Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FERDİ KALMAK ZORUNDA"

Ferdi Kadıoğlu'nun takımda kalacağını ifade eden Ali Koç, "Ferdi'yi çok isteyen var, Ferdi'yi biz daha fazla istiyoruz, Ferdi kalmak zorunda. Forvet transferini de bitirdikten sonra Ağustos'un sonuna kadar kadromuzu boşaltıp fırsat transferleri için bekleyeceğiz." sözlerini sarf etti.

MOURINHO'NUN OĞUZ AYDIN YORUMU

Jose Mourinho'nun istekleri hakkında konuşan Koç, "İki kanat, bir stoper, bir forvet... Hoca bunu istiyordu. Çağlar'ı istiyordu, bitirdik. Maximin'i bitirdik, Oğuz Aydın'ı aldık. Hocamız dün 'Bana çok iyi oyuncu' getirdin' dedi." ifadelerini kullandı.

Başkan Koç, uzun zamandır gündemde olan Youssef En-Nesyri transferi için açıklamalarda bulundu.

Transfer hakkında açıklamalarda bulunan Ali Koç, "En-Nesyri'yi çok istiyorduk. Hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. 48 saat verdim Mario Branco'ya. Oldu, oldu. Olmadı B, C, D, E'ye gideceğiz." dedi.