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Spor

Ali Koç'tan voleybolda sezon değerlendirmesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Misli.com Sultanlar Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın teknik heyet ve oyuncularıyla sezon değerlendirmesi yaptı.

AA18 Nisan 2021 Pazar 10:33 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 10:33
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Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt ile kadın voleybol takımının teknik heyet ve oyuncuları katıldı.

Sezonun geneliyle ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, son dönemde yaşanan yeni tip koronavirüs vakalarının da gündeme geldiği ve oyuncuların play-off finali serisindeki maçları oynayamamaktan duydukları üzüntüyü paylaştığı kaydedildi.

Sporcu sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayan başkan Ali Koç ve yönetici Simla Türker Bayazıt'ın, tüm zorluklara rağmen sezonu ikinci bitiren takıma moral verdiği aktarıldı.

Öte yandan, takım adına konuşan kaptan Eda Erdem Dündar'ın ise destekleri için başkan Ali Koç ile yönetici Simla Türker Bayazıt başta olmak üzere kulübün sağlık çalışanlarına, teknik ekibe, ve sporcu arkadaşlarına teşekkür ettiği belirtildi.

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