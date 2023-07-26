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Spor

Ali Koç'tan Wilfried Zaha açıklaması! ''Açıkladıkları rakamlar yüzde 100 yanlış''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uzun süredir kadroya katmak istedikleri ancak Galatasaray'a imza atan Wilfried Zaha için açıklamalarda bulundu. Ali Koç, Galatasaray'ın Zaha için açıkladığı rakamların yanlış olduğunu söyledi. İşte detaylar...

26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:22 - Güncelleme:
Ali Koç'tan Wilfried Zaha açıklaması! ''Açıkladıkları rakamlar yüzde 100 yanlış''
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Fenerbahçe uzun süredir temasta olduğu Wilfried Zaha'nın transferini bitirememiş ve oyuncu Galatasaray'a imza atmıştı. Sarı-Lacivertlilerde başkan Ali Koç, Wilfried Zaha ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

ALİ KOÇ'TAN WILFRIED ZAHA SÖZLERİ

Wilfried Zaha ile görüştüklerini belirten Ali Koç, "Yıllık rakam 7,5, 8,5, 9'a kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar yüzde 100 yanlış rakamlardır. Bunu size adım gibi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"NASIL FORMÜLİZE EDİYORLAR BİLMİYORUM"

Wilfried Zaha ile ilgili ellerinde evrak olduğunu belirten Ali Koç, "Bizim yüzde 50'mize alıyorsalar bir şey diyemem. Büyük başarı ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum. Dolayısıyla nereye sıkıştırıyorlar, nasıl formülize ediyorlar, onu bilmiyorum." şeklinde konuştu.

GALATASARAY'A 1959 ÖNCESİ GÖNDERMESİ

1959 öncesine de değinen Ali Koç, Galatasaray'a gönderme yaparak "Hatırlarsanız olay mahalline ilk katil gelir demişlerdi. Ne oldu, komisyon kurulacağı haberi çıktıktan sonra ilk kim kafayı çıkardı? İlk kim topa girdi ve hala girmeye devam ediyor?" sözlerini sarf etti.

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