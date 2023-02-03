Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaptıkları görüşmenin ardından açıklama yaptı.

İşte Ali Koç'un sözleri:

"TÜRK HAKEMLİĞİNİN BELGESİ"

"Dün gece olanlar malumunuz. Nelerden, niçin rahatsızlık duyduğumuzu ifade ettik. Sivasspor - Galatasaray maçında yaşananlar, dün yaşananlar Türk hakemlik müessesesinin belgesidir."

"HERKES DÜN GECE YAŞANANLARI GÖRDÜ"



"Bunda tartışacak bir konu yoktur. Federasyonun da çok farklı düşündüğünü sanmıyorum. Herkes dün gece yaşananları gördü. Türk hakemleriyle bu işin gitmeyeceği apaçık ortada. Yabancı hakem konusunda en karşıyken, artık denememiz lazım noktaya geldik."



"VAR'A YABANCI HAKEM GELSİN DEDİK"



"Şöyle bir öneride bulunduk; Federasyon Dünya Kupası arasında VAR'a yabancı hakem olur mu, bunu irdeledi. Ona da baktılar. Yaptıkları temaslarda arzu ettiğimiz arzu ettiğimiz çözümleri çıkartamadılar. Ama şurada 15 hafta kalmışken, VAR'a yabancı hakem gelsin dedik. Lisan bariyeri var, FIFA'ya giden hakemlerimi bile doğru düzgün İngilizce konuşamıyor. Ancak orta hakemin, niyeti dünkü gibi bile olsa, doğru bir VAR hakemliği Türk futbolunun en adil şekilde yönetilmesinde garanti sibobu olur. Bu kadar kısa zamanda bunu yapabilirler mi bilmiyoruz."

"ALİ PALABIYIK BİR DAHA GELEMEZ"

"Ali Palabıyık, bir daha maç alır mı bilemem ancak o arkadaş kariyeri boyunca bizim yönetimimizde Kadıköy'e bir daha giremez. Kendisinin şaibeli pek çok maçı var. Yeni MHK'nın ataması değil bu. Eski MHK'nin ataması bu. Gider ayak bombayı bırakmıştır eski MHK. İnşallah yeni MHK elinden geldiğinde bu sıkıntıları giderecek çözümleri bulur. Ama tekrar ediyorum dün gece ofsaytımsı, penaltı pozisyonu olduğu dahil olduğu maçta Türk hakemlik müessesesinin iflas ettiğinin göstergesidir."

GALATASARAY GÖNDERMESİ

"VAR hakemi Koray Gençerler... Nereden hatırlıyorsunuz? Geçen sezon lider giderken Pelkas'ın olağanüstü golü vardı, Konyaspor'a attı. Bir yerden el kararı çıkardı iptal ettirdi. Fahiş hatalar, insanın olduğu yerde hata olur ama ne hikmetse bir takımın aleyhine bir takımın lehine işlemektedir."

KORAY GENÇERLER TEPKİSİ

"Koray Gençerler, nereden hatırlayacaksınız, 2 sene önce 8 maç yenilmemiştik, Pelkas'ın golü vardı Konyaspor'a, sonra bir yerden el diye pozisyon çıkardı ve iptal etti. Bu sene ilk yenildiğimiz maç yine Konyaspor. Valencia atıldı. Hakemin sırtık dönüktü. Bize göre atılmasını gerektirecek bir pozisyon yoktu. Ama Koray Gençerler attırdı."

"ACİLEN YABANCI"

"Acilen, tez zamanda VAR seviyesinde en azından bu sezon yabancı hakem getirilmeli. Yunanistan, Suudi Arabistan yabancı hakem getiriyorsa, bizim neyimiz eksik."

"5 PUAN NASIL OLACAK?"

SORU: Mehmet Büyükekşi kabul ediyor mu yabancı hakemi?

ALİ KOÇ: Kabul etsin, etmesin, kimin puanı gidiyor? Sivas maçında 3 puan, bugün 2 puan, nasıl olacak?