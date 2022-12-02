Ali Koç'tan yabancı sayısı açıklaması

Kulüpler Birliği'nde gerçekleşen toplantının ardından vakfın başkanı Ali Koç konuştu.

Ali Koç, "Konumuz yabancı oyuncu sayısıydı. Nasıl olmalı, ne zaman olmalı? Biz bu çalıştayın ilkini yaptık. Güzel sonuçlar var. Enteresan fikirler var. Esas amacımız, artık önümüzü görebilir, istikrarlı modelin, o modelin hazırlanıp, açıklanıp en az 5 yıl boyunca devam etmesi." dedi.

"Arkadaşların yaptığı çalışmaya göre, biz bu kuralı en çok değiştiren ülkeyiz dünyada. Son 18 yılda 10 kere değiştirmişiz. Değiştirmemizin altında bir mantık da yok. Bu değişiklikler, başarıya paralel mi diye baktığımızda, ne kulüplerin Avrupa'daki sıralaması, ne de ülkemizin FIFA'daki sıralamasıyla bir korelasyon yok." sözlerini kullanan Ali Koç, "Bir tane tema çıkarsa, o da 14 yabancıyı geçtikten sonra Avrupa'ya katılan Türk takımlarında çeşitlilik olmuş. Akhisar, Sivas, Konya vs gibi. Tesadüf mü, bunun neticesi mi, onu söyleyebilecek bir veri yok. Biz kulüpler olarak, federasyonumuzla bu işin adını koyacağız. Kulüpler Birliği olarak kendimiz bir pozisyon alalım ondan sonra federasyonla bir çalıştay yapalım. Büyük resminde baktığımız zaman, yabancı sayısı aslında benim daha önce de söylediğim gibi ülkemizin 10 yıllık futbol stratejilerinden biri. Önemli parçası ama sadece parçalarından biri. Federasyon, kısa sürede çok doğru işlere imza atıyor. Bunlardan birisi de Türkiye'nin 10 yıllık futbol stratejisini çıkarmak." diye konuştu.

Ali Koç, "10 yıllık çalışmanın önemli ayaklarından biri de yabancı sayısı. Biz kendi aramızda pozisyonumuzu belirledikten sonra federasyonla da bunun adını koyacağız. Federasyonun amacı şubat ayında bunu bitirmek. Bazı kulüpler aralık ayında yetiştirebilir miyiz diyor, ona da bakacağız ama kolay değil." ifadelerini kullandı.

"Biz kadro planlamasını yapacaksak, önümüzü yarım sezonluk, bir sezonluk değil, 5 sezon görmek istiyoruz. Sayın Ahmet Nur Çebi de bir şeyler söyledi. Ben bu çalıştayı çok önemli buluyorum. Federasyonun bizimle birlikte çalışma arzusunu son derece umut verici buluyorum. Son birkaç federasyon Türk futbolunu geriletti ciddi anlamda. Mevcut federasyon elinden geleni yapıyor, desteği veriyor. Her konuda istediğimiz sonuca ulaşamayabiliriz. Ama hiç olmasa birlikte çalışan federasyon ve kulüpler var." değerlendirmesinde bulunan Koç, "Yabancı oyuncu sayısında net bir karar verilmedi. Ama şu bir gerçek ki, biz bugüne kadar hiç nitelik konuşmamız. Sayıları konuşmuşuz. Son dönemde kulüplerden gelen rica üzerine 3 adet, belirli şartlara bağlı U21 olmak üzere yabancı futbolcuya izin verildi. Son yıllarda altyapı mecburiyetleri getirildi. Ama biz genel olarak sayılar üzerinden konuşmuşuz. Bu yeni dönemde niteliklerin de göze alınması gündeme geldi." dedi.

Ali Koç, "Herkesin istinasız, hemfikir olduğu bir konu var, artı olmasın. Artı konusu olmasın. Artı, özellikle hocaları yoruyor, özellikle maç esnasında. Sayı inecekse, kademeli olarak insin. Belirli bir süre içerisinde inmesi konulardan birisi." ifadelerini kullandı.

"Allah'ın izniyle çok kısa zamanda, Türkiye Cumhuriyeti'nin, 5 yıllık yabancı oyuncu kuralını geliştirip, önümüzdeki sezondan itibaren uygulamaya başlayacağız." diyen Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, "Biz gençlere en az süre tanıyan ligiz. Biz iyi oyuncu bulmakta sınıfta kalıyoruz. Doğru yabancı seçimi üstünde çok konuşuldu. Bazı arkadaşlar 30 yaş üstü yabancı olmasın dedi. Biliyorsunuz yabancılar son kontratında bize geliyor." açıklamasında bulundu.