Ali Koç'u istifaya davet ettiler

14 Mart 2020 Cumartesi 22:19 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 22:19

Fenerbahçe'nin kötü gidişatı durdurulamıyor. 20 yıl sonra Kadıköy'de kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından Ersun Yanal istifa etmişti. Bu kez de taraftarın hedefi Başkan Ali Koç oldu. Sosyal medyada paylaşılan bazı tweetler şu şekilde:

#alikoçistifa Babanın Holdingi Değil Burasi Pilini Pirtini Toplayıp Defolup Gideceksin İstemiyoruz Senin Vizyonunuda Yardiminida Paranida Rezil Ettin Bizi Başarın 0 Başarısızlığın Diz Boyu.!! Hayalindeki Fenerbahçe Bu İse Diyecek Bir Söz Kalmadı. pic.twitter.com/Ow60K6vA8d — Sarı Lacivert ¹⁹⁰⁷ ���� (@F1E9N0E7R1907) March 14, 2020

Korona Fenerbahçelilere sen gelince bulaşmıştı zaten.

Nefes alamıyoruz!#alikoçistifa pic.twitter.com/InyWKrsVc1 — Mesut Yılmaz KÖR (@Meeks1907) March 14, 2020

Hayal Ettiğin FENERBAHÇE Kabusumuz Oldu Başkan #alikoçistifa pic.twitter.com/pcyx116N4p — Muhammed Arıkan (@Muhammed511907) March 14, 2020