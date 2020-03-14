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Spor

Ali Koç'u istifaya davet ettiler

Süper Lig'de üst üste 7 haftadır kazanamayan Fenerbahçe 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Sosyal medyada tepki gösteren taraftarlar Başkan Ali Koç'u istifaya davet ettiler.

14 Mart 2020 Cumartesi 22:19 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 22:19
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Fenerbahçe'nin kötü gidişatı durdurulamıyor.  20 yıl sonra Kadıköy'de kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından Ersun Yanal istifa etmişti. Bu kez de taraftarın hedefi Başkan Ali Koç oldu. Sosyal medyada paylaşılan bazı tweetler şu şekilde: 

Mutsuzlar Sokağı'nın mutlu sakinleri

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