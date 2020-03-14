Ali Koç'u istifaya davet ettiler

Fenerbahçe'nin kötü gidişatı durdurulamıyor. 20 yıl sonra Kadıköy'de kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından Ersun Yanal istifa etmişti. Bu kez de taraftarın hedefi Başkan Ali Koç oldu. Sosyal medyada paylaşılan bazı tweetler şu şekilde:
#alikoçistifa Babanın Holdingi Değil Burasi Pilini Pirtini Toplayıp Defolup Gideceksin İstemiyoruz Senin Vizyonunuda Yardiminida Paranida Rezil Ettin Bizi Başarın 0 Başarısızlığın Diz Boyu.!! Hayalindeki Fenerbahçe Bu İse Diyecek Bir Söz Kalmadı. pic.twitter.com/Ow60K6vA8d— Sarı Lacivert ¹⁹⁰⁷ ���� (@F1E9N0E7R1907) March 14, 2020
Gerçek Fenerbahçeliysen artık bırak olmuyor!! #alikoçistifa pic.twitter.com/vvPJwELObZ— Yusuf (@yusuftunc1907) March 14, 2020
Korona Fenerbahçelilere sen gelince bulaşmıştı zaten.— Mesut Yılmaz KÖR (@Meeks1907) March 14, 2020
Nefes alamıyoruz!#alikoçistifa pic.twitter.com/InyWKrsVc1
Hayal Ettiğin FENERBAHÇE Kabusumuz Oldu Başkan #alikoçistifa pic.twitter.com/pcyx116N4p— Muhammed Arıkan (@Muhammed511907) March 14, 2020
Fenerbahçe'nin gelmiş geçmiş en başarısız başkanı sensin.Bundan dolayı sonuna kadar #alikoçistifa— Ahmet Yıldırım (@Ahmyildrim) March 14, 2020