Ali Koç'un açıklamaları UEFA'yı harekete geçirdi

Ancak UEFA'nın Finansal Fair Play komitesi ile ocak ayında yapılacak görüşme sıkıntıya girdi.

3 Temmuz sürecinde Türkiye'de çıkan tüm haberleri takip eden UEFA'nın Koç'un açıklamasını da not ettiği belirtiliyor.

Fenerbahçe ile yapılacak görüşmede bu sözlerin ne anlama geldiğinin sorulmasına ve sarı-lacivertli kulübe karşı tavrın sertleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

"11.9 MİLYON EURO LİMİTİMİZ VAR"

Başkan Ali Koç'un, "Harcayacak 11.9 milyon Euro limitimiz var" sözleri dikkat çekmişti.

Ne var ki UEFA'nın sarı-lacivertliler ile yaptığı uzlaşı metninde yapılan vurgu, sezonlar değil, transfer dönemleri üzerine...

"Net transfer harcamaları her transfer dönemi için değerlendirilir" ifadesinin yer aldığı metin, yaz döneminde elde edilen 11 milyon 900 bin euroluk kârın devre arasında kullanılamayacağını gösteriyor.

BU NEDENLE CEZA ALAN YOK

UEFA'nın keskin çizgilerle bunu ceza gerekçesi yapıp yapmadığı konusunda ise henüz bir örnek bulunmuyor.

Daha önce yaz-kış transfer dönemindeki transfer gelir-gider farkı yüzünden ceza almış bir ekip yok.

Ancak metindeki net transfer geliri cümlesinde "her sezon" yerine "her transfer dönemi" vurgusu Başkan Ali Koç'un, 11 milyon 900 bin euroluk bütçe söylemiyle çelişiyor.

(Fotomaç)