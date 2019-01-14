Ali Koç'un FB TV'de yapacağı konuşma bir gün ertelendi

Konuyla ilgili Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Başkanımızın katılımıyla 15 Ocak 2019 Salı günü (yarın) FBTV’de yayınlanacak Camiaya Sesleniş programı, Başkanımızın gözündeki rahatsızlık nedeniyle ertelenmiştir.

Aynı program, 16 Ocak 2019 Çarşamba gününde, Kadın Basketbol Takımımızın FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde Perfumerias Avenida ile; Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın da Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile oynayacağı maçların ardından saat 21.45’te canlı olarak gerçekleşecektir.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.”