Ali Koç'un ilk tercihi yabancı hoca

Fenerbahçe yönetimi Kasımpaşa maçının ardından dün sabah 08.00'de acil koduyla toplantı yaptı. Sportif direktör Damien Comolli'nin hazır bulunduğu toplantıda takımın teknik direktör sorunu ile ara transferdeki muhtemel santrfor transferi masaya yatırıldı. İki sorunun da en kısa sürede çözülmesi kararlaştırıldı.

2. YARIYA YENİ HOCA HAZIRLAYACAK

Fenerbahçe'nin devre arasına kadar Hollandalı teknik adam Erwin Koeman ile yola devam etmesi bekleniyor. Ancak ikinci yarı hazırlıklarında takımın başında başka bir teknik adam olacak.

İLK TERCİH YABANCI TEKNİK ADAM

Yeni teknik direktörün yabancı olması daha büyük bir olasılık olsa da Ersun Yanal seçeneğinin de masada olduğu ifade edildi. Ayrıca takımın gol sorunun bir an önce çözülmesi için de harekete geçilecek.