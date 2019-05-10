Ali Koç'un locasındaki yıldız futbolcu kim? Derbide özel görüşmem yapıldı

Maça özel davet edilen Danimarkalı oyuncunun, ailesi ve menajeri de Ali Koç ile birlikte buluşmada yer aldı. Koç'un 26 yaşındaki futbolcuya gösterdiği yakınlık dikkat çekse de görüşmede transfer ile ilgili bir konuşma geçmediği belirtildi.

Jonsson'un, menajeri Nielsen ile görüşmek için İstanbul'da olduğu ve davet üzerine maça geldiği belirtildi.

Bu sezon Konya ile 20 lig maçında 3 gol atan ve 3 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen Jonsson orta sahanın yanı sıra ön libero ve stoperde de görev yapabiliyor.

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar basket maçını tribünden izlerken, başkan Koç'un Jonsson'u locasında ağırlaması dikkat çekti ancak transferin gündemde olmadığı belirtildi.

(Sabah)