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Spor

Ali Koç'un seçilmesi sonrası Mourinho'dan paylaşım!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ali Koç'un yeniden başkan seçilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

9 Haziran 2024 Pazar 21:40 - Güncelleme:
Ali Koç'un seçilmesi sonrası Mourinho'dan paylaşım!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ali Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesi sonrası ilk reaksiyonunu sosyal medyadan verdi.

"ÖZEL BİR KULÜP"

Seçimin ardından Instagram hesabından paylaşımda bulunan Jose Mourinho, "Özel bir kulüp! Haydi Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ PAYLAŞIMINA BEĞENİ

Öte yandan Mourinho Fenerbahçe Kulübü'nün Instagram üzerinden yaptığı "Başkanımız Ali Y. Koç, 3. kez Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçildi" paylaşımını beğendi.

Mourinho'nun paylaşımı ve beğenisi, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlarının büyük ilgisini çekti.

Fenerbahçe'de seçimi kaybeden başkan adayı Aziz Yıldırım da seçilmesi halinde Jose Mourinho ile çalışacağını açıklamış ve Ali Koç yönetimi seçim sonuçlanmadan, Aziz Yıldırım ve ekibinin bilgisi doğrultusunda Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzalamıştı.

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