Ali Koç'un 'takım ruhu' açıklamaları Comolli'yi bitirdi

F.BAHÇE’DE Ali Koç’un başkan seçilmesiyle futbolun tek patronu olan Comolli, ‘Kurtarıcı’ edasıyla her imza töreninde masada yer alıyordu. Ancak icraatları fiyasko çıkınca, pasifize oldu. Cocu’nun imzasının aksine Yanal imza atarken ona masada yer ayrılmamıştı. Bu kez basın toplantısında aktif rolü yoktu. Haliyle bu durumu kabullenmekte zorlandı. Her ne kadar profesyonelce davranmaya çalışsa da rahatsızlığı davranışlarına ve beden diline yansıdı.

TAKIM RUHU GÖNDERMESİ!

Yeni menajer Volkan Ballı, yalnız hissetmemesi için Comolli’yle yakından ilgilendi. Ancak yüzü sürekli asık dolaşan Fransız futbol adamı, ikram edilen her suyu aldı ve hararetini dindirmeye çalıştı. Comolli’nin yüzünün en çok asılmasına neden olan sözler ise Ali Koç’un açıklamaları oldu. Başkan, “Takım ruhunun oturtulamamasından memnun değiliz” söylemiyle de, bir anlamda onun bu işi başaramadığını dile getirdi. Damien Comolli, Ersun Yanal’la çekilen fotoğrafta da yer almadı.

(Aksam)