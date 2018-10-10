Ali Koç'un teknik direktör hamlelerinden biri de Zico-Alex ikilisi

Her basın toplantısında "İstifa edecek misiniz?" sorusuyla karşı karşıya kalan Hollandalı çalıştırıcının durumu kritik. Başkan Ali Koç ve yönetimi, 47 yaşındaki hocanın arkasında durmaya çalışsa da saha sonuçları düzelmediği için alternatif planlar da hazırlanıyor.

Fenerbahçe yönetiminin önünde 5 seçenek bulunuyor. İşte tek tek o maddeler:

1 - COCU İLE DEVAM

Yönetim, başlattığı değişim rüzgarının arkasında duracak ve yola her şartta Phillip Cocu ile devam edecek. Ancak bu ihtimal çok güçlü görünmüyor. Çünkü başkan Ali Koç "Çok büyük bir facia olmadığı taktirde Cocu ile devam ederiz" ifadelerin kullanmıştı. Avrupa'da Dinamo Zagreb'den 4 yiyen Kanarya, ligde de 15. sırada küme düşme hattının 1 basamak üzerinde. Kötü sonuçlar sürerse Phillip Cocu'nun koltuğunu koruma ihtimali çok düşük.

2 - ZiCO-ALEX İKİLİSİ

Fenerbahçelilerin gönlünde yer alan iki efsanenin adı bile heyecanı katlamış durumda. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış son yabancı teknik direktör Zico'nun bir başka unutulmaz isim Alex de Souza ile takımı devralması gündemde. Başkan Ali Koç'un Brezilyalı ikiliyle ilişkisi çok iyi. Sarı-lacivertli taraftarlar da kulübü yakından tanıyan iki futbol adamının gelişiyle takımın şahlanacağını düşünüyor. Yönetim bu seçeneği de düşünüyor.

3 - WENGER İLE TEMAS

Yönetim, Cocu'yu gönderirse ismi tartışılmayacak bir hocayı getirecek. Arsenal'in efsane hocası Arsene Wenger ile temas kuruldu. Kısa süre içinde bir görüşme daha olacak. Bodrum Cup için Türkiye'ye gelen Wenger'in yakın dostu, Arsenal'in eski ikinci başkanı David Dein'in F.Bahçe-Başakşehir maçını tribünde Ali Koç ile birlikte izlemesi de iddiaları güçlendirdi.

4 - BLANC DA LİSTEDE

Kanarya, PSG'den ayrıldığından beri takım çalıştırmayan Laurent Blanc'ı da geniş listesine almış durumda. 52 yaşındaki çalıştırıcı Bordeaux'dan sonra Fransa Milli Takımı'nda görev yaptı. Son olarak da PSG'yi çalıştırdı. Oradan ayrıldığından beri de görev almıyor. Blanc'ın en önemli dezavantajı güçlü bir bütçe istemesi. UEFA takibindeki Fenerbahçe'nin Blanc'a istediğini vermesi zor.

5 - YANAL HAYRANLIĞI

Fenerbahçe'de taraftar her hafta Ersun Yanal'ın ismini haykırıyor. Takımı Nisan ayında şampiyon yapmasıyla ünlenen Yanal'a yönetim kurulu içinden henüz net destek gelmiş değil. Ancak sarı-lacivertli seyircilerle özel bir bağı olan Ali Koç onların isteklerine de kulaklarını tıkamıyor. Sezon başında getirilmeyen Yanal'ın Cocu'nun gönderilmesi halinde daha yüksek sesle dillendirileceği kesin. Ersun Yanal da resmi teklif bekliyor.

(Fotomaç)