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Ali Palabıyık, ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yönetecek

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde düdük çalacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Ülker Stadı'nda yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine Ali Palabıyık'ı atadı.
 
Süper Lig'de 2012-2013 sezonundan bu yana görev yapan FIFA kokartlı hakem, daha önce 3 derbi yönetti.
 
Palabıyık, kariyerindeki son derbisine ise 23 Eylül 2017'de çıktı. Ülker Stadı'nda oynanan söz konusu maçta Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1 yendi.
 
İlk derbisine 2016-2017 sezonunda çıktı
 
Ankara bölgesi hakemi Palabıyık, ilk derbi heyecanını ise 2016-2017 sezonunun 5. haftasında Vodafone Park'ta yapılan ve 2-2 biten Beşiktaş-Galatasaray maçında yaşadı.
 
37 yaşındaki hakem, aynı sezon Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı 1-0 yendiği Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında da düdük çaldı.
 
Vodafone Park'ta 5 Şubat 2017'de oynanan ve gergin geçen maçta Palabıyık, Beşiktaş'tan Dusko Tosic'i 41. dakikada kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
 
Bu karşılaşmada Palabıyık, ayrıca Beşiktaş'tan 3, Fenerbahçe'den ise 4 futbolcuya sarı kart gösterdi.
 
Kariyerinde ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray maçında görev yapacak Palabıyık, böylece 4. derbi deneyimini yaşayacak.
 
İki takım da bu sezon Palabıyık'la kaybetmedi
 
FIFA kokartlı Ali Palabıyık, bu sezon ligde şu ana kadar 17 maçta görev alırken, 94 sarı, 4 kırmızı kart gösterdi, 6 kez de penaltı kararı verdi.
 
Palabıyık, Fenerbahçe'nin 3 maçına çıkarken, sarı-lacivertli ekip 2 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.
 
Atiker Konyaspor'u 1-0, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.
 
Kadıköy'e galibiyet için gidecek Galatasaray da Palabıyık'ın yönettiği maçları kaybetmedi.
 
Gözetepe'yi 1-0, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, Bursaspor (1-1) ve Çaykur Rizespor (2-2) ile oynadığı maçlardan beraberlikle ayrıldı.
 
 

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