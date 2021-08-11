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Spor

Ali Palabıyık Konferans Ligi maçına atandı

Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki Olimpija Ljubljana - Santa Clara maçını yönetecek.

AA11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:09 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:09
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FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ile Portekiz'in Santa Clara takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın Ljubljana şehrindeki Stozice Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

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