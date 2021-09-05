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Spor

Ali Palabıyık, Rusya-Malta maçına atandı

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Rusya ile Malta arasında 7 Eylül Salı günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri H grubu müsabakasında düdük çalacak.

AA5 Eylül 2021 Pazar 16:18 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 16:18
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda 7 Eylül Salı günü oynanacak Rusya-Malta maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Spartak Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Serkan Olguncan üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini Yaşar Kemal Uğurlu yapacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

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