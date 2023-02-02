Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimine tepki gösteren Baki, "Ali Palabıyık, Fenerbahçe'ye operasyon yapmak için görevli şekilde gelmiştir." ifadelerini kullandı.

İşte Selahattin Baki'nin açıklamaları:

"ALİ PALABIYIK, SANA BU EMRİ KİM VERDİ?"



"Ali Palabıyık, Fenerbahçe'ye operasyon yapmak için görevli şekilde gelmiştir. Bir takım daha nasıl katledilebilir? Ivan Bebek diye bir şeref yoksunu hakem vardı, Ali Palabıyık bugün onun önüne geçti. Ali Palabıyık, sana bu emri kim verdi?"

"HİÇBİR TÜRK TAKIMININ MAÇINDA GÖRMEK İSTEMİYORUZ"



"Bir daha bu Ali Palabıyık'ı Fenerbahçe maçını bırakın, hiçbir Türk takımının maçında görmek istemiyoruz. Hakemle tartışıyoruz, vücut lisanındaki rahatlık, gülümseyerek verdiği cevaplar, üslubu..."

JORGE JESUS'A VERİLEN KIRMIZI KART

"Jorge Jesus gitti dedi ki, 'Son pozisyon dışarıda ama faul' dedi. Bu adam ne Türkçe biliyor ne de İngilizce biliyor, herhalde Ali Palabıyık çok iyi Portekizce konuşuyor ki Jorge Jesus'a bundan dolayı kırmızı kart gösterdi."



"ANTİ-FENERBAHÇE LOBİSİ..."

"Sayın Büyükekşi'ye soruyorum, bu maçın şifresini çözmeyi düşünüyor mu? Ali Palabıyık hakkında ne düşünüyor? MHK değişiminin ne kadar yerli yerinde olduğunu gördük. Bu anti-Fenerbahçe lobisi, giderayak son bir darbe vurup gitti."