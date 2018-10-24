Ali Ravcı: Takım olarak Ankaragücü yenilgisini sonuna kadar hak ettik

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü sahalarında Galatasaray ile yapacakları maçta hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.

Ali Ravcı, sarı-siyahlı ekibin Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü karşılaşmasında takımın kötü oynayarak 3 puan kaybettiğini belirten Ravcı, "Takım olarak bu yenilgiyi sonuna kadar hak ettik. Karşılaşmada iyi bir performans ortaya koyamadık. Antalya kampı iyi geçmişti, istekli ve arzulu bir çalışma vardı. Biz bunun maça yansıyacağını düşündük ama olmadı. Kimsenin tedirgin olmasına gerek yok, biz herkesten daha fazla bu maçı kazanmayı istedik." ifadelerini kullandı.

Bu istenmeyen durumu değiştirmenin futbolcuların elinde olduğunu anlatan Ravcı, oyunculara güvendiğini dile getirdi.

İnsanların grup halinde bulunduğu ortamlarda birtakım küçük sorunların yaşanabileceğini belirten Ravcı, "Oyuncular nihayetinden robot değil, onların da duyguları var. Sosyal hayatlarında, arkadaşları arasında ufak tefek sıkıntılar yaşıyorlar. Herkes arkadaşlarıyla çalıştığı iş yerinde birtakım sıkıntılar yaşıyor. Bizim yaşadığımız ufak sorunlar. Erol Bulut ve bizler futbolcularla konuşarak çözeceğiz. Halledilmeyecek sorunlar değil." diye konuştu.

Ali Ravcı, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ettiklerini ve karşılaşmada tribünleri dolu görmek istediklerini dile getirerek, "Bazen oyuncular için 'Maç seçiyor.' denir. Sanki taraftarımız da maç seçiyor. Taraftarı sadece büyük maçlarda değil her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Bunu kırmamız lazım. Taraftarlara ihtiyacımız var. Galatasaray karşılaşmasında tribünleri dolu görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kötü gidişe taraftarın desteği ve oyuncuların mücadelesiyle Galatasaray karşılaşmasıyla "dur" diyeceklerini savunan Ravcı, şunları kaydetti: "Galatasaray maçı kazanılmayacak bir maç değil. Biz daha önce Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi yendik. Tabii bu karşılaşmayı sıradan bir maç olarak görmüyoruz. Galatasaray ligin lokomotif takımlarından biri ve birçok şampiyonlukları var. Hiçbir takım yenilmez değil. Kendimize inanıyor ve güveniyoruz. Futbolcuların motivasyonu ve maçı istemeleri, mücadeleyi sahaya yansıtmaları bizim için önemli. Bunu yansıttığımız sürece yenemeyeceğimiz takım yok. Geçmiş yıllarda da birtakım sıkıntılar oldu. Geçmişte 4-5 hafta maç kazanamadığımız oldu. Galatasaray maçıyla inşallah iyi bir başlangıç yaparız. Hedefimiz 3 puan almak. En azından önümüzdeki maçlarda galip gelebilmek için moral olur."