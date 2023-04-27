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Spor

Ali Şansalan'ın yönettiği maçlarda Beşiktaş ve Galatasaray'ın galibiyetleri eşit

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Ali Şansalan, şu ana kadar siyah-beyazlıların 13, sarı-kırmızılıların ise 12 maçını yönetti. Her iki takım da bu karşılaşmalarda 8'er galibiyet aldı.

IHA27 Nisan 2023 Perşembe 13:06 - Güncelleme:
Ali Şansalan'ın yönettiği maçlarda Beşiktaş ve Galatasaray'ın galibiyetleri eşit
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Şansalan, kariyerinde Beşiktaş'ın 13 maçında görev aldı. Bu müsabakalarda siyah-beyazlılar, 8 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. 35 yaşındaki hakem, siyah-beyazlı futbolculara 32 kez sarı kart gösterirken, kırmızı kartına ise başvurmadı.

Ali Şansalan, bu sezon Beşiktaş'ın deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Fatih Karagümrük ve sahasında 3-1 galip geldiği İstanbulspor mücadelelerini yönetti.

Galatasaray'ın 12 maçında

Hakem Ali Şansalan, Galatasaray'ın ise 12 maçında sahada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle bu karşılaşmaları tamamladı. Galatasaraylı futbolcular, Şansalan tarafından 30 sarı kart görürken, kırmızı ise çıkmadı.

Ali Şansalan, bu sezon Aslan'ın evinde 2-1 kazandığı Antalyaspor ve yine sahasında 2-0'la geçtiği Adana Demirspor maçlarının da hakemiydi.

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