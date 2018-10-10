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Ali Şen: Ali Koç'u dinlerken Stephen King romanlarını dinliyor gibiydim

Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen, kulübün mevcut başkanı Ali Koç'un açıklamaları hakkında konuştu. Şen, Ali Koç'a destek çağrısında bulunurken, Cocu ve Comolli ile ilgili olarak, 'Ben gönderirdim ama başkan ne derse arkasındayız.' diye konuştu.

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Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, Ali Koç'un FB TV Gündem Özel Programı'nda yaptığı açıklamalara yönelik olarak konuştu.

"ALİ KOÇ'U DİNLERKEN STEPHEN KİNG ROMANLARINI DİNLİYOR GİBİYDİM"

"Stephen King korku kitapları yazardı. Öyle bir senaryo dinliyorum sandım. Ağlar mısınız güler misiniz! Ali Koç hakkında söylediklerimin altına aynı kelimelerle imzamı atıyorum önce. Ali Koç, Fenerbahçe için bir şans. "

"BU OLAYLAR ÇOK ÜRKÜTÜCÜ"

"Böyle kibar bir adam, konuşurken bile neredeyse yüzü kızarıyor sanki. Dürüst, şeffaf ve mütevazi. Fenerbahçe Başkanı tribünlere gider mi? Ali Koç o kadar kalbi temiz ve düzgün bir insan ki, herkesi de öyle görüyor. Ayrıca Fenerbahçe tarafarının yanına herkes gider. Bu olaylar ürkütücü bir şey. Zamanında müdahale etmiş olunsaydı bunların hiçbiri yaşanmazdı. Zagreb dönüşünde yaşanmış halı mevzusu. "

"BİLGİ SIZDIRMAYA TENEZZÜL ETMEZLER"

"Kime bilgileri sunmuşlar, ona da inanmıyorum. Fenerbahçe'de antrenörlük ve başkanlık yapmış hiç kimsenin bu tip şeylere tenezzül etmesi mümkün değil. Bu insanlar Fenerbahçe için gayret göstermişlerdir. "

BEN OLSAM COCU VE COMOLLI'YI GÖNDERİRDİM"

"Ben olsam Cocu ve Comolli'yi gönderirdim ama başkan ne derse arkasındayız. "

(FutbolArena)

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