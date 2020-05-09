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Spor

Ali Şen TFF'nin kararına tam destek verdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Haziran ayından itibaren liglerin kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı. Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen de federasyon tarafından alınan bu karara tam destek verdi.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 23:43 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 23:43
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Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BALKANTÜRKSİAD) video konferans toplantısında Türkiye'de futbolun başlamasıyla ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Liglerin yeniden başlatılma kararını desteklediğini belirten Şen, şu ifadelere yer verdi:

Ben, ender rastlanan şu durumda, mutlaka ve mutlaka geri kalan 8 haftanın oynanması taraftarıyım. Tabi insan sağlığını ön planda tutmak gerekiyor bu noktada. Şimdiki duruma göre 12 Haziran dendi. Ancak korona rahat durmazsa iptal edilir ya da yeni bir tarihe ertelenebilir. Futbol kitlesel bir spor. Sporcular, antrenörler, spor adamları ve futbol dernekleriyle konuşup karar almak gerekiyor.

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