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Spor

Ali Sowe, MKE Ankaragücü'nde kalıyor

MKE Ankaragücü'nün yıldız forveti Ali Sowe, gelecek sezon da Başkent ekibinin formasını giymeye devam edecek.

13 Haziran 2023 Salı 18:39 - Güncelleme:
Ali Sowe, MKE Ankaragücü'nde kalıyor
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Bu sezon takıma yaptığı skor katkısı ile dikkat çeken Ali Sowe, gelecek sezon da Başkent ekibinin forması giyecek.

Bonservisi Rus Ligi ekiplerinden Rostov'da bulunan Gambiyalı forvet, 36 maçta 16 gol atıp, 4 de asist yaptı.

Güçlü fiziği ile dikkat çeken 28 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli kulüpte kalmak istediğini belirtmişti.

FIFA'nın Rusya'daki futbolculara tanıdığı serbest transfer hakkını 1 yıl uzatması sonrası, görüşmeler sadece MKE Ankaragücü ve Ali Sowe arasında yapıldı.

Başkent temsilcisinde yine kiralık olarak forma giyecek golcü futbolcunun, Rostov ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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