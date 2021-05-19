İSTANBUL 27°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2021 Çarşamba / 7 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ali Tandoğan, Denizlispor'da kalmak istiyor ama...
Spor

Ali Tandoğan, Denizlispor'da kalmak istiyor ama...

Süper Lig'den düşen Denizlispor'da, teknik direktörlük konusunda belirsizlik hakim. Yeşil siyahlı takımın hocası Ali Tandoğan göreve devam etmek istiyor ancak Tandoğan'ın durumu genel kurulun ardından belli olacak.

DHA19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:14 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:14
ABONE OL

Süper Lig'de küme düşen Yukatel Denizlispor'da sözleşmesi sona eren teknik direktör Ali Tandoğan'ın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Sezon sonuna doğru yeşil-siyahlıların dümenine geçen Tandoğan'ın geleceğinin 31 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulun ardından netleşeceği belirtildi. Tandoğan'ın ise gönlünün Denizlispor'da kalmaktan yana olduğu vurgulandı.

Denizlispor, Ali Tandoğan yönetiminde çıktığı 7 maçta 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Tandoğan görev süresi boyunca galibiyetle tanışamadı.

Ligde geçirdiği 2 sezonun ardından küme düşen Denizlispor'da oyuncularda da belirsizlik hakim durumda. Yeşil-siyahlı ekipte Hugo Rodallega, Mustafa Yumlu ve Radoslaw Murawski ile yollar ayrıldı. Yaşanan mali krizler nedeniyle takımdaki birçok oyuncunun da yol ayrımına geldiği ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.