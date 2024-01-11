Ali Turap ilk 11'de sahada olacak

Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da bir ilk yaşanacak.

Sarı-kırmızılı ekipte sağ bek Sacha Boey ve Kaan Ayhan'ın sakatlıkları sonrası Ali Turap görev yapacak.

18 yaşındaki genç sağ bek oyuncusu, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçına 11'de başlayacak.

Genç futbolcu kariyerine Galatasaray altyapısında başladı ve profesyonel kariyerine yine ilk adım sarı kırmızılı forma ile atacak.

Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:

Muslera, Kazımcan, Nelsson, Abdülkerim, Ali Turap, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Kerem, Zaha, Halil

