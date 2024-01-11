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Spor

Ali Turap ilk 11'de sahada olacak

Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç yıldız adayı Ali, Turap bugün oynanacak olan Sivasspor maçında ilk kez sahaya ilk 11'de çıkacak.

11 Ocak 2024 Perşembe 16:27 - Güncelleme:
Ali Turap ilk 11'de sahada olacak
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Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da bir ilk yaşanacak.

Sarı-kırmızılı ekipte sağ bek Sacha Boey ve Kaan Ayhan'ın sakatlıkları sonrası Ali Turap görev yapacak.

18 yaşındaki genç sağ bek oyuncusu, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçına 11'de başlayacak.

Genç futbolcu kariyerine Galatasaray altyapısında başladı ve profesyonel kariyerine yine ilk adım sarı kırmızılı forma ile atacak.

Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:

Muslera, Kazımcan, Nelsson, Abdülkerim, Ali Turap, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Kerem, Zaha, Halil

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