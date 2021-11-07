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Spor

Ali Türkkan'dan Avrupa Ralli Kupası'nda tarihi başarı

Almanya'nın Boxberg/Oberlausitz kentinde düzenlenen Avrupa Ralli Kupası'nda mücadele eden Ali Türkkan ile co-pilotu Onur Vatansever, Türkiye'ye 'Gençler' sınıfında ilk ve tek Avrupa başarısı kazandırdı.

DHA7 Kasım 2021 Pazar 10:33 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 10:33
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2021 Balkan Ralli Kupası'nda 'Genç Pilotlar' ve 'İki Çeker' kategorilerinde şampiyonluğa ulaşan Castrol Ford Team Türkiye pilotu Red Bull sporcusu Ali Türkkan ile co-pilotu Onur Vatansever, Almanya'nın Boxberg/Oberlausitz kentinde düzenlenen Avrupa Ralli Kupası finalinde ülkemizi temsil etti. Eski maden ocaklarındaki benzersiz toprak zeminli etaplarda koşulan ve bölgenin en özel rallilerinden birisi olarak kabul edilen Lausitz Rallye'de şampiyonluk Türkiye'ye geldi. Ali Türkkan ve Onur Vatansever muhteşem performanslarıyla gençler sınıfında Avrupa Ralli Kupası'nın sahibi olurken, Türkiye'ye gençler sınıfında ilk ve tek Avrupa başarısını da kazandırdılar.

"GENÇLER" KATEGORİSİNDE KAZANILMIŞ İLK VE TEK BİRİNCİLİK

Balkan Kupası'nda kazandığı şampiyonluk ile Castrol Ford Team Türkiye pilotu Red Bull sporcusu Ali Türkkan, ralli branşında 'gençler' klasmanında Türkiye'ye ilk uluslararası şampiyonluk kazandıran sporcu olurken, bu başarısı ile Almanya'daki Avrupa Ralli Kupası finalinde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Tek bir yarış olarak düzenlenen Avrupa Ralli Kupası Finali'ne mutlak birincilik hedefi ile hazırlanan Ali Türkkan ile co-pilotu Onur Vatansever, hem genç hem de Türk bir pilot olarak 'gençler' kategorisinde kazanılmış ilk ve tek birinciliğe imza atmış oldu.

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