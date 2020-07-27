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Spor

Ali Yaşar ve Batuhan Kırdaroğlu Altınordu'dan ayrıldı

Altınordu, ara transfer döneminde Konyaspor'dan kiraladığı Ali Yaşar ve Göztepe'den kiraladığı Batuhan Kırdaroğlu ile yollarını ayırdı.

DHA27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:56 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:56
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da sözleşmeleri sona eren Berkay, Yasin ve Kemal'in ardından kiralık oynayan Ali Yaşar ile Batuhan Kırdaroğlu'nun da yeni sezonda kadroda yer almayacağı öğrenildi. 

Devre arasında İttifak Holding Konyaspor'dan kiralanan sol bek Ali ile yine ara transfer döneminde Göztepe'den kiralanan sol kanat Batuhan için Altınordu'nun yeni bir girişimde bulunmayacağı belirtildi. 

Gurbetçi savunmacı Ali, yarım sezonda kırmızı-lacivertli formayla 11 maça çıkıp 4 asist yaparken, 7 karşılaşmada görev alan 19 yaşındaki Batuhan, 32'nci haftadaki Bursaspor deplasmanında ayağın kırılması nedeniyle sezonu kapatmıştı.

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