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Spor

Aliağa FK, transfer dönemine hızlı başladı!

Aliağa FK, güçlü bir kadroyla sezona başlamak için İbrahim Yılmaz, Göktuğ Yılmaz, Mertcan Açıkgöz ve Ahmet İlhan Özek gibi önemli oyuncuları kadrosuna katarak yaz dönemine hızlı bir giriş gerçekleştirdi.

IHA18 Haziran 2025 Çarşamba 13:12 - Güncelleme:
Aliağa FK, transfer dönemine hızlı başladı!
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi, geçtiğimiz sezon şampiyon olan kadrodan Mehmet Fuat Gölbaşı, Berke Bıyık ve Muhammed Raşit Şahingöz ile yollarını ayırırken Ahmet Pekgöz, Hakan Demir, Oktay Kancı ve Oğuzhan Yıldırım ile yola devam kararı aldı. İç transferde büyük bir yol kat eden sarı-siyahlı ekip, dış transferde de gaza bastı ve şimdiye kadar 4 oyuncuyu kadrosuna kattı. 68 Aksarayspor'dan forvet oyuncusu İbrahim Yılmaz, Pazarspor'dan golcü Göktuğ Yılmaz, Sarıyer'den kanat oyuncusu Mertcan Açıkgöz ve Bursaspor'dan da hücum hattının her bölgesinde oynayabilen Ahmet İlhan Özek'i transfer eden Aliağa FK, yaz dönemine hızlı bir giriş gerçekleştirdi. İzmir ekibinin takviyelerine devam edeceği öğrenildi.

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