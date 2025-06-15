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Spor

Aliağa FK'dan Ahmet İlhan Özek hamlesi

Gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Aliağa FK, 37 yaşındaki futbolcu Ahmet İlhan Özek'le ilgileniyor.

IHA15 Haziran 2025 Pazar 11:10 - Güncelleme:
Aliağa FK'dan Ahmet İlhan Özek hamlesi
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TFF 3. Lig'de sezonu namağlup şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez 2. Lig'e yükselen Aliağa FK, yeni sezon çalışmalarına başladı. İzmir ekibi, kadrosunu güçlendirmek için takviyelere başlarken, 68 Aksarayspor'dan forvet İbrahim Yılmaz, Pazarspor'dan santrfor Göktuğ Yılmaz ve Sarıyer'den kanat oyuncusu Mertcan Açıkgöz'ü transfer etti. Aliağa FK, flaş bir hamle daha yaparak Bursaspor'da sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Ahmet İlhan Özek'le temasa geçti. Kısa bir süre içerisinde resmi adımların atılması bekleniyor.

Bursaspor'un 3. Lig'deki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan 37 yaşındaki oyuncu, rakip fileleri 11 kez havalandırdı.

Öte yandan Ahmet İlhan Özek, 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında bir diğer İzmir takımı olan Altınordu formasıyla 1. Lig'de forma giymişti. Kırmızı- lacivertli ekiple 94 müsabakada görev yapan Ahmet İlhan, 33 gol, 12 asistle oynadı.

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