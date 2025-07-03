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Spor

Aliağa FK'dan çifte transfer

Geçtiğimiz sezonu TFF 3. Lig'de namağlup tamamlayarak 2. Lig'e yükselen Aliağa FK, transfer çalışmalarına hız verdi. İzmir temsilcisi, Boluspor'dan ayrılan tecrübeli kaleci Kubilay Anteplioğlu ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen genç sol kanat oyuncusu Eray Akar'ı kadrosuna kattı.

IHA3 Temmuz 2025 Perşembe 14:28 - Güncelleme:
Aliağa FK'dan çifte transfer
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TFF 2. Lig'in yeni ekiplerinden Aliağa FK, Boluspor ile yollarını ayıran 32 yaşındaki kaleci Kubilay Anteplioğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Boluspor forması giyen kaleci Kubilay Anteplioğlu'yla 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Kubilay'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Futbol kariyerine Yozgatspor'da başlayan tecrübeli eldiven, kariyeri boyunca 1461 Trabzon, Fethiyespor, Sarıyer, Eyüpspor, Kırklarelispor, Pendikspor ve son olarak Boluspor'da forma giydi.

ERAY AKAR YUVAYA DÖNDÜ

2024-2025 sezonu devre arası transfer döneminde Bodrum FK'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Eray Akar, Aliağa FK ile 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formamızı terleten kanat oyuncumuz Eray Akar'ın kulübü Bodrumspor ile anlaşılarak 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Evine tekrar hoş geldin" denildi.

2024-2025 Sezon başında 3. Lig ekiplerinden Belediye Kütahyaspor'a kiralanan Eray, burada 13 karşılaşmada forma giydi. Hatayspor altyapısında yetişen genç futbolcu, profesyonelliğe Afyonspor'da adım attı. Geride kalan sezonda Bodrum FK ile 1. Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta görev yaptı.

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