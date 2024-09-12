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Spor

Aliağa FK'nın yeni kalecisi Mirza Yalçın

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Aliağa FK, Fatih Karagümrük'ün 17 yaşındaki genç kalecisi Mirza Yalçın'ı renklerine bağladı.

DHA12 Eylül 2024 Perşembe 11:47 - Güncelleme:
Aliağa FK'nın yeni kalecisi Mirza Yalçın
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yer alan Aliağa Futbol Kulübü, transferde Fatih Karagümrük'ten genç kaleci Mirza Yalçın'ı kadrosuna kattı.

Altınordu altyapısında yetişip 2021 yılında transfer olduğu Karagümrük'te geçen sezon profesyonel yapılan 17 yaşındaki file bekçisi Aliağa'ya 3 yıllık imza attı. Sarı-siyahlı kulüp transferle ilgili, "Aliağa Futbol Kulübümüz, 2024-2025 sezonu çalışmaları kapsamında, Fatih Karagümrük'ün file bekçisi Mirza Yalçın'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı. Mirza Yalçın'a 'hoş geldin' der, şanlı formamızla başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

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