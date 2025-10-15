Aliağa Petkimspor, Avrupa'da galibiyetle başladı

Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nın C Grubu ilk hafta maçında Aliağa Petkimspor, Romanya'nın CSM Corona Brasov'u 85-74 mağlup etti.
Salon: ENKA
Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Alija Ferevski (Kuzey Makedonya), Danilo Petkovic (Sırbistan)
Aliağa Petkimspor: Boran Güler 2, Efianayi 10, Franke 19, Blumbergs 14, Floyd 11, Kerem Soyuçaylı, Mustafa Kurtuldum 4, Utomi 6, Yunus Sonsırma 7, Troy Selim Şav 3, Sajus 9,
CSM Corona Brasov: Tutu 9, Fofana 13, Nikolic 7, Maciuca 15, Johnson 14, Petica, Lapuste 1, Jurca 2, Osborne 5, Antonescu, Shephard 8, Sorodoc,
1. Periyot: 22-16
Devre: 50-35
3. Periyot: 68-55
5 faulle çıkan: 36.31 Nikolic (CSM Corona Brasov)